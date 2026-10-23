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На Кіпрі розслідують фінансові справи Романа Абрамовича

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Роман Абрамович
Роман Абрамович
Поліція Кіпру розпочала розслідування фінансової діяльності та податкових справ колишнього власника футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича. Перевірка відбулася після журналістського розслідування The Guardian та його медіапартнерів, які виявили ознаки можливих маніпуляцій із документами щодо офшорних компаній російського мільярдера.
Про це повідомляє The Guardian.
Як повідомляє видання, правоохоронці перевіряють події 2003−2006 років.

Що виявило журналістське розслідування

Розслідування провели The Guardian, Бюро журналістських розслідувань (The Bureau of Investigative Journalism) та BBC. Журналісти вивчали управління бізнес-імперії Абрамовича. У звіті зазначається, що помічники бізнесмена, зокрема співробітники кіпрського підрозділу міжнародної аудиторської компанії Deloitte, могли підробляти документи, які описували структуру його офшорних компаній.
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Як встановили журналісти, можливе датування документів заднім числом стосувалося активів на мільярди фунтів стерлінгів. Такі дії, імовірно, допомогли компаніям Абрамовича уникнути сплати податків і приховати активи.
Висновки журналістів ґрунтуються на витоку документів під назвою Cyprus Confidential. Загалом у межах цього витоку було оприлюднено понад 500 тисяч документів.

Поліція Кіпру збирає докази

Про початок розслідування стало відомо під час чергового засідання парламентського комітету Кіпру з питань інституцій, цінностей та уповноваженого з питань адміністрації.
Помічник директора департаменту боротьби зі злочинністю поліції Кіпру Андреас Анастасіадес заявив, що правоохоронці почали збирати докази після публікації журналістського розслідування.
Розслідування може тривати близько шести місяців.

Що відповіли Абрамович і Deloitte

The Guardian звернулася по коментарі до представників Романа Абрамовича та кіпрського підрозділу Deloitte.
Раніше колишній власник «Челсі» заперечував будь-які порушення та заявляв, що покладався на рекомендації професійних консультантів.
У Deloitte Cyprus раніше повідомляли, що компанія «діє відповідно до всіх застосовних законів». Також там заявляли, що через тривалий час після описаних подій більше не мають доступу до відповідних матеріалів.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняОподаткуванняПодаткові махінації
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