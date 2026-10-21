Як користуватися фінансовим ШІ-агентом і зберігати контроль над грошима

Ви вирішили доручити ШІ частину операцій із криптоактивами, щоб не проводити кожну вручну. Спочатку виділяєте для цього кошти й визначаєте, що агенту дозволено з ними робити. Далі можна стежити за результатами в історії операцій, підтверджувати дії, для яких це передбачено, і за потреби призупиняти роботу. Із цими інструментами варто розібратися до першого доручення, щоб знати, як керувати агентом, коли він почне працювати.

ШІ-агенти можуть аналізувати інформацію, визначати послідовність дій і виконувати їх через підключені інструменти. Доступ до фінансового рахунку дає їм змогу проводити операції з коштами користувача. Тому під час підключення потрібно визначити, від чийого імені діє програма, що їй доручено та які дії дозволені.

На платформі Agent OS від Binance користувач визначає права доступу агента, може виділити йому окремий субакаунт, щоб розмежувати кошти, та відкликати дозволи.

В окремому гаманці Agentic Wallet агент працює лише з коштами, переказаними на окремий баланс. Можна обмежити перелік операцій, активів та отримувачів.

У гаманці є історія операцій і сповіщення про зміни активів. Дії з високим рівнем ризику можуть потребувати підтвердження або відхилятися залежно від налаштувань. Гаманець можна заморозити через застосунок.

Окремої уваги потребують ліміти. Ви встановлюєте невелику суму й закриваєте застосунок, розраховуючи, що обмежили всі витрати агента. Але якщо цей ліміт стосується лише однієї категорії операцій, для решти діють окремі налаштування. В описі Binance Agentic Wallet прямо зазначено: надто широкі дозволи або поведінка агента, якої користувач не передбачив, можуть призвести до небажаної операції навіть у встановлених межах.

Тут недостатньо послатися на те, що людина сама обрала налаштування. Пояснити їхні наслідки — завдання компанії, яка пропонує продукт. Ще до підключення агента продуктова команда визначає, які обмеження діятимуть за замовчуванням, а які користувач встановлюватиме самостійно. Умови потрібно пояснювати через конкретні дії: що агент зможе зробити, з якою сумою та коли йому знадобиться додаткова згода. Щоб обмежити доступ до власних грошей, людині не має бути потрібна освіта інженера з безпеки.

В Agent OS Binance відстежує торгову активність, зокрема заявки, і проводить відповідні перевірки. Водночас міркування агента та інші етапи його роботи відбуваються в обраному користувачем ШІ-застосунку. Binance не бачить цього процесу повністю.

Коли людина підключає стороннього агента до звичного сервісу, вона може очікувати, що платформа перевіряє всі рішення програми. Тому ще до підключення потрібно пояснити, яку частину роботи перевіряє фінансова платформа, а що залишається за стороннім застосунком.

Досвід застосування ШІ для захисту від шахрайства показує, як автоматичні перевірки поєднуються з роботою фахівців. Станом на червень понад 100 моделей підтримували роботу Binance у сфері комплаєнсу та управління ризиками. Упродовж 2025 року команда здійснила понад 36 тисяч голосових дзвінків користувачам, яким могло загрожувати шахрайство.

Ці показники стосуються протидії шахрайству. Оцінювати за ними надійність торгових агентів не можна. Користувачеві фінансового ШІ-агента також важливо знати, хто отримує сигнал про ризик і що робить далі.

Перед підключенням агента варто перевірити, які функції доступні українським користувачам, які операції можна доручити агенту та які обмеження діють.

Якщо наслідки дії можуть бути незрозумілими користувачеві, самостійність агента варто обмежити додатковим підтвердженням. Навіть коли це уповільнює операцію.