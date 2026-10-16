Особливі вимоги валютного нагляду у 2026 році (ДПС)

Організація і проведення документальних перевірок із питань дотримання встановлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів залишається основним питанням валютного нагляду в ДПС.
Виручка обов’язково має фактично надійти з-за кордону на рахунок української компанії в іноземній валюті.
Відповідальність:
За порушення граничних строків розрахунків, що підтверджене результатами документальних перевірок, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності притягується до фінансової відповідальності у вигляді нарахування пені у розмірі 0,3% за кожен день прострочення від суми неотриманої виручки або недопоставленого товару.
Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суму неодержаних на перший день порушення граничних строків розрахунків грошових коштів чи вартості товарів.
Нагадаємо, документальні позапланові перевірки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з питань дотримання ними вимог валютного законодавства організовуються і проводяться на підставі отриманої від Національного банку інформації про факти порушення встановлених граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, яка щомісячно надходить до ДПС.
Раніше ми писали, що треба знати про валютні перекази під час війни. Валютні перекази залишаються одним із найбільш чутливих фінансових питань для українців під час війни. З ними стикаються як фізичні особи, які підтримують родичів за кордоном або отримують кошти з-за меж країни, так і бізнес, що продовжує зовнішньоекономічну діяльність в умовах валютних обмежень.
Також ДПС пояснила, що потрібно декларувати дохід за кордоном. Доходи, які податкові резиденти України отримують із джерел за межами країни, підлягають декларуванню та оподаткуванню в Україні.Крім доходів, які звільняються від оподаткування відповідно до норм Податкового кодексу України чи міжнародних договорів.
Йдеться про будь-які доходи, отримані резидентами від будь-якої діяльності за межами митної території України.