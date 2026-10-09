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Дохід за кордоном: ДПС пояснила, що потрібно декларувати

Особисті фінанси
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Дохід за кордоном: ДПС пояснила, що потрібно декларувати
Дохід за кордоном: ДПС пояснила, що потрібно декларувати
Доходи, які податкові резиденти України отримують із джерел за межами країни, підлягають декларуванню та оподаткуванню в Україні.
Крім доходів, які звільняються від оподаткування відповідно до норм Податкового кодексу України чи міжнародних договорів.
Про це нагадує ДПС.

Про що йдеться

Йдеться про будь-які доходи, отримані резидентами від будь-якої діяльності за межами митної території України.
До іноземних доходів можуть належати, зокрема:
  • дивіденди;
  • проценти;
  • роялті;
  • доходи від оренди майна;
  • доходи від продажу майна за кордоном;
  • спадщина та подарунки;
  • виграші;
  • інші доходи, отримані за межами України.
Такі доходи включаються до загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи — резидента України та підлягають декларуванню.
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Які ставки податків застосовуються

Податок на доходи фізичних осіб із іноземних доходів сплачується за ставкою 18%.
Водночас для окремих видів доходів Податковим кодексом України встановлені спеціальні ставки та правила оподаткування. Зокрема, дивіденди, нараховані нерезидентами, оподатковуються за ставкою 9%.
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Вноземні доходи фізичних осіб є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 5%.

Як уникнути подвійного оподаткування

Якщо з іноземного доходу вже було сплачено податок за кордоном, у передбачених міжнародними договорами випадках платник може зменшити суму річного податкового зобов’язання в Україні на суму податків, сплачених в іншій державі.
Для цього під час подання річної податкової декларації необхідно:
  • зазначити суму податку, сплаченого за кордоном;
  • мати документ, що підтверджує сплату такого податку;
  • врахувати положення відповідного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування.

Висновки

Отримання доходу за межами України не звільняє податкового резидента України від обов’язку задекларувати його. Водночас законодавство передбачає можливість зарахування податків, сплачених в іншій державі, щоб уникнути подвійного оподаткування — у межах, визначених відповідним міжнародним договором.
Раніше ми писали про податки у країнах Європи: як формуються та від чого залежать. Finance.ua розглянув чинники, як впливають на формування податків у Європі, а також окремі податкові системи європейських країн, де найбільше українських біженців, читайте у статті — Податки у країнах Європи: як формуються та від чого залежать
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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