Війна не скасовує податки: 3 пастки для бізнесу

Воєнний стан не означає автоматичного списання податків або скасування обов’язку подавати звітність. За даними Асоціації платників податків України, через невеликі борги, пропущені декларації та неактуальні дані в податковій можна отримати штрафи або навіть втратити статус платника єдиного податку.

Експерти ВГО «АППУ» виокремили три основні пастки, на які варто звернути увагу бізнесу та ФОПам.

Пастка № 1: борг у кілька гривень може позбавити статусу єдинника

Для ФОПа проблемою може стати навіть невелика недоплата з податків. Вона, зокрема, може виникнути через округлення або оновлення реквізитів рахунків ДПС.

При цьому підприємець може не знати про такий борг. Якщо технічна недоплата зберігається понад два послідовні квартали, податковий орган має право анулювати статус платника єдиного податку.

У результаті бізнес може перейти на загальну систему оподаткування, що означає інше податкове навантаження.

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Пастка № 2: тимчасова зупинка роботи не скасовує звітність

Якщо підприємство або ФОП фактично припинили роботу, це не означає автоматичного скасування обов’язку подавати декларації.

За неподання звітності можуть застосовуватися штрафні санкції. Тому розрахунок на те, що під час тимчасової паузи в роботі звітувати не потрібно, може призвести до податкових проблем.

Пастка № 3: зниклі звіти та неактуальна форма 20-ОПП

Ще один ризик пов’язаний з електронною подачею звітності. Навіть якщо бухгалтер відправив декларацію, необхідно перевірити отримання Квитанції № 2 зі статусом «Прийнято». Якщо такого підтвердження немає, звіт може вважатися неподаним.

Окремо податківці звертають увагу на ситуації після релокації бізнесу. Якщо вчасно не оновити реєстраційні дані та не подати форму 20-ОПП, це може стати підставою для штрафів за неподання відомостей про об’єкти оподаткування.

Щоб перевірити, чи немає таких проблем, експерти радять: