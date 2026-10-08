0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Війна не скасовує податки: 3 пастки для бізнесу

Особисті фінанси
56
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Підрахунок податків
Підрахунок податків
Воєнний стан не означає автоматичного списання податків або скасування обов’язку подавати звітність. За даними Асоціації платників податків України, через невеликі борги, пропущені декларації та неактуальні дані в податковій можна отримати штрафи або навіть втратити статус платника єдиного податку.
Експерти ВГО «АППУ» виокремили три основні пастки, на які варто звернути увагу бізнесу та ФОПам.

Пастка № 1: борг у кілька гривень може позбавити статусу єдинника

Для ФОПа проблемою може стати навіть невелика недоплата з податків. Вона, зокрема, може виникнути через округлення або оновлення реквізитів рахунків ДПС.
При цьому підприємець може не знати про такий борг. Якщо технічна недоплата зберігається понад два послідовні квартали, податковий орган має право анулювати статус платника єдиного податку.
У результаті бізнес може перейти на загальну систему оподаткування, що означає інше податкове навантаження.

Пастка № 2: тимчасова зупинка роботи не скасовує звітність

Якщо підприємство або ФОП фактично припинили роботу, це не означає автоматичного скасування обов’язку подавати декларації.
За неподання звітності можуть застосовуватися штрафні санкції. Тому розрахунок на те, що під час тимчасової паузи в роботі звітувати не потрібно, може призвести до податкових проблем.

Пастка № 3: зниклі звіти та неактуальна форма 20-ОПП

Ще один ризик пов’язаний з електронною подачею звітності. Навіть якщо бухгалтер відправив декларацію, необхідно перевірити отримання Квитанції № 2 зі статусом «Прийнято». Якщо такого підтвердження немає, звіт може вважатися неподаним.
Окремо податківці звертають увагу на ситуації після релокації бізнесу. Якщо вчасно не оновити реєстраційні дані та не подати форму 20-ОПП, це може стати підставою для штрафів за неподання відомостей про об’єкти оподаткування.
Читайте також
Щоб перевірити, чи немає таких проблем, експерти радять:
  • зайти до Електронного кабінету платника та перевірити розділ «Стан розрахунків з бюджетом» на наявність податкового боргу;
  • перевірити Квитанції № 2 зі статусом «Прийнято» до всіх декларацій за останні періоди;
  • переконатися, що адреси ведення діяльності та дані про об’єкти оподаткування є актуальними.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесПодаткиЗвітність
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems