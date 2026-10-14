Бізнес зможе повідомити ДПС про пошкоджене війною майно через Електронний кабінет

Суб’єкти господарювання тепер можуть повідомляти Державну податкову службу про втрачене, знищене або пошкоджене внаслідок війни майно, через Електронний кабінет платника податків.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Повідомлення про втрату, знищення або пошкодження майна та товарів унаслідок збройної агресії росії проти України подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Які дані потрібно зазначити в повідомленні

У формі необхідно вказати:

дані про платника податків;

інформацію про об’єкт, на якому сталося руйнування або знищення внаслідок ворожої атаки;

перелік втраченого, знищеного або пошкодженого майна;

орієнтовний розмір збитків.

Як подати повідомлення через Електронний кабінет

Для подання документа потрібно:

Авторизуватися у приватній частині Електронного кабінету. Перейти до розділу «Введення звітності». Обрати поточний період і тип форми «F (J)13 Запити». Обрати відповідну форму Повідомлення:

F13299ХХ — для фізичних осіб;

J13299ХХ — для юридичних осіб;

Після цього необхідно додати електронні копії підтвердних документів, які містять дані про факт руйнування, знищення або втрати основних засобів та/або товарно-матеріальних цінностей.

Підтвердні документи завантажуються окремими додатками до Повідомлення у форматі PDF.

Повідомлення підписується та подається керівником особисто.

Чи можна уточнити суму збитків

Якщо згодом з’явилися нові документи, були встановлені додаткові втрати або уточнено суму збитків, платник може подати уточнююче Повідомлення. У ньому необхідно зазначити номер і дату первинного Повідомлення та причину уточнення.

Подати Повідомлення можна й у паперовій формі — у центрах обслуговування платників (ЦОП) або офісах податкових консультантів.

Форму Повідомлення можна скачати тут