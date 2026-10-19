Офіційний курс долара протягом 12−16 жовтня демонстрував хвилеподібну динаміку. На початку тижня гривня поступово слабшала: курс долара зріс із 44,8894 грн 12 жовтня до 45,0802 грн 14 жовтня, досягнувши локального максимуму. Однак у наступні два дні тенденція змінилася: долар подешевшав на 19,31 копійки відносно пікового значення і на 16 жовтня опустився до 44,8871 грн.

Отже, попри короткострокове послаблення гривні в середині тижня, за весь період офіційний курс долара фактично не змінився. Це фактичне коливання поблизу позначки 45 грн/$.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

12 жовтня — 44,8894 грн/$;

13 жовтня — 44,9567 грн/$;

14 жовтня — 45,0802 грн/$;

15 жовтня — 44,9801 грн/$;

16 жовтня — 44,8871 грн/$.

Готівковий валютний ринок розпочався у понеділок на рівнях 44,65−45,21 грн/$. У вівторок та середу курси трохи зросли, — до 44,77−45,31 грн/$ та 44,76−45,30 грн/$ відповідно. Однак уже в четвер котирування опустилися до 44,71−45,25 грн/$. У п’ятницю вартість долара змінилася помітніше, і курси становили 44,65−45,19 грн/$.

Курс на міжбанку

Міжбанківський ринок протягом 12−16 жовтня пройшов шлях від зростання курсу долара на початку тижня до поступової корекції в другій половині: у понеділок курс продажу зріс із 44,92 до 45,05 грн/$, а у вівторок досягав 45,14 грн/$. Водночас уже із середи ринок почав рухатися в протилежному напрямку. До четверга котирування знизилися до 44,90 грн/$, а п’ятничне закриття на рівні 44,91 грн/$ (майже там само, де й попередній тиждень) свідчить про відносну рівновагу попиту та пропозиції.

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Обсяг інтервенцій НБУ за 12−16 жовтня склав $1312,69 млн. Це на майже на 11% більше, ніж минулого тижня ($1168,43 млн з 21-го по 25-е вересня). Проте приблизно такий самий обсяг інтервенцій — $1329 млн був на початку осені — 31 серпня — 4 вересня. Загалом вересень став місяцем з найбільшим обсягом чистого продажу валюти у 2026 році $5,519 млрд — це був найбільший місячний обсяг продажу у 2026 році. Тож регулятор продовжував активно згладжувати дисбаланси на валютному ринку.

Що впливатиме на валютний ринок цього тижня

Цього тижня валютний ринок України, найімовірніше, працюватиме в умовах контрольованих коливань, з ризиками поступового посилення тиску на гривню.

Ключовим чинником короткострокової стабільності є дії Національного банку. Водночас підтримання курсової рівноваги потребує валютних ресурсів. Скорочення у вересні міжнародних резервів України порівняно з серпнем до $47,1 млрд свідчать про значну роль регулятора в балансуванні ринку.

Для оплати імпорту пального, енергетичного обладнання, техніки та інших товарів бізнесу потрібна іноземна валюта, що створює додатковий попит. Витрати на логістику, відновлення пошкоджених підприємств і резервне енергоживлення також збільшують фінансове навантаження на бізнес.

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Якщо потреба в купівлі валюти зростатиме швидше, ніж її пропозиція від експортерів та інших учасників ринку, вартість долара може зростати. Тому саме торговельний дисбаланс та високий попит на імпорт тиснутимуть на гривню.

Надходження зовнішнього фінансування допомагає Україні виконувати бюджетні зобов’язання, підтримувати макрофінансову стабільність і зберігати міжнародні резерви.

У вересні НБУ зберіг облікову ставку на рівні 16%, наголошуючи на необхідності стримувати інфляційний тиск і підтримувати привабливість гривневих активів. Відносно високі ставки за гривневими депозитами та іншими інструментами заощадження допомагають утримувати частину коштів у національній валюті. Це стримує потенційний попит на долар і євро.

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