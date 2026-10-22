Рейтинг найекстравагантніших авіаперельотів: що там є

AirAdvisor відстежив провідні міжнародні авіакомпанії світу, щоб скласти рейтинг «найекстравагантніших» індивідуальних вражень, що пропонуються як на борту, так і перед зльотом.

Компанія склала вичерпний список «надзвичайних преміальних зручностей», які наразі пропонують авіакомпанії, та оцінила лише ті враження, які можна було незалежно перевірити через офіційні джерела авіакомпанії чи аеропорту, пише es.euronews

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Рейтинг AirAdvisor щодо 10 найекстравагантніших розкошіних авіакомпаній у 2026 році не включає приватну авіацію, зручності, що припинені, концепції, які ще не доступні громадськості, та стандартні послуги, такі як доступ до лаунжів, безкоштовні туалетно-косметичні засоби та звичайні розкладні сидіння.

«Преміальні авіаперельоти перетворилися на гонку озброєнь», — сказав Антон Радченко, засновник і генеральний директор AirAdvisor.

«Розкладного сидіння вже недостатньо, щоб виділятися: авіакомпанії тепер конкурують спальнями, душовими кабінами, окремими лаунж-зонами та просторами, призначеними для пар або груп».

«Вражає те, як мало таких випадків залишилося, часто вони обмежуються одним типом літака або лише кількома маршрутами».

Спа-центр з душем на борту Емірейтс

10 найекстравагантніших розкошів авіакомпаній 2026 року

У дослідженні оцінювалися розкішні враження, що відповідали вимогам, за 100 шкалою за п’ятьма критеріями: екстравагантність — вага 35%; рідкість — 25%; конфіденційність та ексклюзивність — 20%; складність доступу — 10%; та враження поза місцем — 10%, що враховує такі послуги, як душові, спа-салони або приватні апартаменти.

Ось 10 найкращих вражень:

1. Резиденція від Etihad Airways — 98/100: трикімнатні апартаменти в небі

2. Спа-центр з душем на літаках Emirates A380 — 91/100: Душ на висоті 40 000 футів

3. SWISS First Grand Suite — 88/100: Приватний лофт у небі для трьох осіб

4. Air France La Première — 85/100: окремий номер площею 45 м² перед посадкою

5. Люкси Singapore Airlines — 82/100: клас салону з окремим місцем та двоспальним ліжком

6. Allegris Suite Plus від Lufthansa — 80/100: Першокласний люкс для двох осіб, який розкладається в двоспальне ліжко.

7. Japan Airlines A350−1000 First — 78/100: люкс шириною 1,23 м з міні-баром та 43-дюймовим екраном

8. Бортовий лаунж Emirates A380 — 76/100: коктейль-бар на висоті 40 000 футів

9. Зал очікування Qatar Airways Al Safwa First Lounge — 72/100: Термальне джакузі перед посадкою

10. Люкс Virgin Atlantic Retreat — 68/100: люкс бізнес-класу, де можуть повечеряти разом до чотирьох осіб.

Раніше писали, що Ryanair попередив про «найбільше в історії» зростання цін.

Перельоти Європою у 2027 році можуть обійтися мандрівникам значно дорожче, ніж будь-коли раніше. Такий прогноз на пресконференції в Брюсселі озвучив генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі.