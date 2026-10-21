Скільки заробляє середній клас у Німеччині у 2026 році
Щоб належати до середнього класу в Німеччині, одній особі потрібно отримувати від €1 940 до €3 630 на місяць «чистими», тобто після сплати податків.
А з доходом понад €6 050 можна потрапити до найбагатших 4% населення країни. Такі межі визначили фахівці Інституту німецької економіки (IW) у дослідженні, представленому 19 жовтня 2026 року.
Водночас більшість німців вважають себе представниками середнього класу, хоча їхнє місце в загальному розподілі доходів може бути іншим. Дослідники пояснюють це тим, що люди зазвичай порівнюють власний добробут із доходами друзів, колег і сусідів, які перебувають у схожих життєвих обставинах.
Який дохід потрібен для середнього класу в Німеччині
За оцінками IW, у 2024 році доходи самотніх людей у Німеччині розподілялися за такими категоріями:
- менше €1 450 на місяць — бідне населення;
- від €1 450 до €1 940 — нижчий середній клас;
- від €1 940 до €3 630 — середній клас;
- від €3 630 до €6 050 — вищий середній клас;
- дохід від €6 050 на місяць — IW відносить до заможного населення.
Усі суми вказані в чистому доході, тобто після сплати податків. Важливо, що наведені межі стосуються саме самотніх людей.
Для сімей та інших типів домогосподарств пороги відрізняються. Наприклад, для подружжя без дітей місячний дохід у різних класах такий:
- до €2 180 — відносна бідність;
- €2 180 до €2 900 — нижчий середній клас;
- від €2 900 до €5 440 — середній клас;
- від €5 440 до €9 070 — вищий середній клас;
- понад €9 070 — заможні.
А для подружжя з однією дитиною до 14 років:
- до €2 610 — відносно бідні;
- €2 610 до €3 480 — нижчий середній клас;
- від €3 480 до €6 530 — середній клас;
- від €6 530 до €10 890 — вищий середній клас;
- понад €10 890 — заможні.
Загалом же медіанний еквівалентний дохід домогосподарства в Німеччині два роки тому становив €2 419 на місяць. Цей показник враховує не лише дохід, а й склад домогосподарства та потреби його членів.
Хто в Німеччині частіше належить до заможних
За даними дослідження, вищі доходи частіше мають люди з університетською освітою — медіанний еквівалентний дохід цієї групи становив €3 140 на місяць. Такий рівень уже відповідав верхній третині загального розподілу доходів у країні.
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Ще одна група з відносно високими доходами — пари без дітей, у яких обоє працюють. Майже 12% таких домогосподарств мали спільний чистий дохід від €9 070 на місяць. Це приблизно втричі більше, ніж частка заможних домогосподарств у середньому по населенню.
Чому німці недооцінюють власний рівень доходів
Дослідники зафіксували, що більшість людей відносять себе до середнього класу й рідше вважають себе бідними або заможними. Одне з пояснень — схильність порівнювати себе з людьми зі схожим соціальним становищем.
Наприклад, людина може орієнтуватися на зарплати колег або знайомих і вважати власний дохід звичайним. Проте в масштабах усього населення країни він може бути значно вищим за середній.
«Заможними здаються насамперед інші люди — таке враження зрозуміле, але воно може бути оманливим», — пояснює економістка IW Джудіт Нігус.
За її словами, багато німців недооцінюють своє місце в загальному розподілі доходів. Водночас працевлаштування та вища освіта дають хороші шанси отримувати порівняно високий дохід у країні.
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