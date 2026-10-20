Канада планує прокласти інтернет-кабель до Європи в обхід США

Норвезька компанія Bulk Infrastructure планує побудувати підводний оптоволоконний кабель між Європою та Канадою, який дасть змогу передавати дані в обхід США. Вартість проєкту Leif Erikson перевищує $620 млн. Наразі компанія шукає канадського партнера, який отримає контрольний пакет проєкту та допоможе профінансувати будівництво.

Про це повідомляє Bloomberg.

Кабель Leif Erikson назвали на честь скандинавського мореплавця.

Навіщо Канаді новий кабель

Ініціатива має зменшити залежність Канади від американських телекомунікаційних мереж. Значна частина канадського інтернет-трафіку та телефонних дзвінків проходить через США. Однак загострення відносин між країнами та погрози щодо канадського суверенітету змусили уряд прем’єр-міністра Марка Карні звернути увагу на цю вразливість.

Де пролягатиме кабель Leif Erikson

Кабель пролягатиме від півдня Норвегії через Атлантичний океан до Геппі-Веллі — Гус-Бей у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, а звідти через Квебек до Монреаля. Загальна довжина підводної ділянки становитиме приблизно 4600 км, а наземної — ще близько 1900 км.

Система забезпечуватиме пряме та захищене передавання даних для телекомунікаційних компаній, великих дата-центрів і сервісів штучного інтелекту. За словами засновника Bulk Педера Нербо, проєкт обговорюють уже понад п’ять років, але раніше залучити необхідне фінансування було складно.

Геополітичні ризики прискорюють реалізацію проєкту

Тепер ініціатива набуває актуальності через геополітичні ризики. Європа й Азія залежать від кабельних маршрутів через Червоне море, де конфлікти загрожують безпеці інфраструктури. Додаткові трансатлантичні з’єднання можуть допомогти зменшити ці ризики.

У вересні проєкт представили міжнародним інвесторам на інвестиційному саміті уряду Канади в Торонто. Оттава та Європейський Союз також планують вивчити можливості розширення цифрових зв’язків між Європою, Канадою та Азією за допомогою нових підводних кабелів.