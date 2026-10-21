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США продовжать тимчасовий захист для українців

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У США зареєструвалися для отримання TPS близько 240 тис. українців, які виїхали через війну
У США зареєструвалися для отримання TPS близько 240 тис. українців, які виїхали через війну
Українці та громадяни Судану, які перебувають у США за програмою тимчасового захисту (Temporary Protected Status, TPS), поки зможуть залишатися в країні та легально працювати.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство внутрішньої безпеки США.
У відомстві зазначили, що про подальші рішення щодо українців і суданців зі статусом TPS оголосять «у належний час». До того моменту їхній імміграційний захист залишатиметься чинним.

Що передбачає програма TPS

Статус тимчасового захисту дає змогу людям, які вже перебувають у США, залишатися в країні та легально працювати, якщо на їхній батьківщині сталися стихійні лиха, триває збройний конфлікт або виникли інші надзвичайні обставини.
Це вже другий випадок за останні два місяці, коли окремим категоріям іммігрантів дозволяють зберегти захист за програмою TPS. Водночас президент США Дональд Трамп продовжує політику посилення імміграційного контролю та видворення іноземців.

Скільки українців і суданців мають цей статус

Рішення щодо українців і суданців ухвалили на тлі останніх змін у зовнішній політиці Трампа щодо України. Останніми днями він відмовився запроваджувати жорсткіші санкції проти росії, а також скасував санкції щодо російського експорту дизельного пального.
За даними матеріалу, у США зареєструвалися для отримання TPS близько 240 тис. українців, які виїхали через війну.
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Серед громадян Судану, де триває війна між армією та конкуруючим воєнізованим угрупованням, налічується приблизно 6800 власників цього статусу.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що поїздка до США для українців у 2026 році потребує заздалегідь оформленої візи, а сам процес може зайняти кілька місяців через обмежену кількість доступних слотів на співбесіди. Найпоширеніший варіант для туристичних і ділових поїздок — віза B-1/B-2, яка для громадян України може видаватися на 10 років.
Також ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про масштабні зміни у процедурі отримання грін-карт. Тепер більшість іноземців повинні будуть оформлювати документи на постійне проживання через американські консульства за межами США, а не всередині країни, як це було раніше.
За матеріалами:
Finance.ua
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