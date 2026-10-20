У Німеччині посилять правила мовних іспитів для мігрантів

У Німеччині планують посилити правила складання мовних іспитів для мігрантів, які проходять курси.

Про це повідомляє BILD із посиланням на розпорядження міністерства. Нові правила можуть набути чинності вже 1 листопада.

Міністр внутрішніх справ Александр Добриндт хоче унеможливити шахрайство, за якого учасники використовують заздалегідь придбані в інтернеті завдання та відповіді, щоб успішно скласти тест.

Як мігранти обходять правила мовного іспиту

За даними міністерства, останнім часом почастішали спроби шахрайства під час іспитів з німецької мови. Учасники інтеграційних курсів купували в інтернеті письмові завдання та відповіді, а потім використовували їх під час частини тесту, яка перевіряє навички аудіювання та читання.

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У цьому блоці потрібно виконати 45 завдань, обираючи правильні відповіді. Інша частина іспиту передбачає письмову роботу.

Водночас, як зазначено в розпорядженні, учасники нерідко залишають письмову частину повністю порожньою. Попри це, вони можуть скласти іспит, якщо добре впоралися з першим блоком і продемонстрували необхідний рівень B1 під час усної частини.

Що зміниться в правилах складання іспиту

За новими правилами, іспит не вважатиметься складеним, якщо хоча б одну з його частин виконано незадовільно.

У Міністерстві внутрішніх справ пояснюють, що зміни мають підвищити захищеність іспитів від шахрайства. Відомство також наголошує на важливості письмових навичок для інтеграції мігрантів.

Майже половина учасників не досягає рівня B1

Минулого року іспит з німецької мови склали 318 550 мігрантів. У більшості випадків він є завершальним етапом інтеграційного курсу.

Під час тестування перевіряють чотири мовні навички: аудіювання, читання, письмо та усне мовлення. Завдання побудовані на повсякденних ситуаціях.

Результати іспиту:

175 193 учасники (55%) досягли рівня B1, який дає змогу спілкуватися німецькою в повсякденних ситуаціях;

102 663 учасники (32,2%) отримали рівень A2;

40 694 учасники (12,8%) не досягли навіть рівня A2.

Отже, 45% учасників не змогли підтвердити знання німецької на рівні B1.

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