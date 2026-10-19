ТОП-10 найбільш недооцінених туристичних напрямків у світі

Буковина, маловідомий регіон Румунії, очолила список недооцінених туристичних напрямків 2027 року, складений Time Out.

Щорічно оновлювани, останній рейтинг включає 41 місто та регіон, а цьогорічне перше місце посідає Європа.

Румунська Буковина очолює список 2027 року. «Time Out» порівнює її з більш відомою Трансільванією та каже, що регіон має «ті ж дикі гірські пейзажі, ті ж давні традиції та приголомшливу архітектуру», але без натовпів.

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Буковина останніми роками набирає популярності як ворота до Віа Трансільваніка, пішохідного маршруту довжиною 1400 км, яким на початку цього року пройшла письменниця Ребекка Енн Хьюз.

Найбільш недооцінені напрямки Європи

Наступними найбільш недооціненими напрямками в Європі є міста Астурії в Іспанії, які посіли третє місце.

Його прибережні райони вже стали дуже популярними, але «Time Out» пропонує зупинити свій вибір на таких містах, як Ов’єдо, Хіхон та Авілес, особливо якщо ви любите смачну їжу.

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Якщо ви шукаєте відпочинок на пляжі без натовпу, то Замбужейра-ду-Мар, який посідає шосте місце в загальному заліку, може бути саме тим місцем, яке вам потрібно.

Це містечко на скелях у португальському регіоні Алентежу може похвалитися пляжем, відзначеним Блакитним прапором, і, окрім музичного фестивалю MEO Sudoeste, тут майже не знайдете інших туристів.

На дев’ятому місці знаходиться Каррі-ле-Руе у Франції. Журнал порівнює цей приморський курорт з більш популярними напрямками, такими як Сен-Тропе та Канни, і стверджує, що він «такий самий ідилічний, з пейзажами, що простягаються від моря до скель, бірюзовою водою та свіжими морепродуктами за значно меншу ціну».

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Азорські острови, 12-е місце. Цей віддалений португальський архіпелаг останніми роками привернув до себе більше уваги, отримавши прізвисько «Гаваї Європи», але водночас працює над сталим розвитком туризму.