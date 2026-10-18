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У світі зросла кількість людей, які живуть у гострій бідності — до 1,2 млрд

Світ
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Кількість критично бідних людей у світі досягла 1,2 млрд
Кількість критично бідних людей у світі досягла 1,2 млрд, Фото: magnific
Глобальний індекс багатовимірної бідності зріс уперше від часу його запровадження у 2010 році. Кількість людей, які живуть у гострій бідності, сягнула 1,2 мільярда.
Про це йдеться у звіті Програми розвитку ООН, підготовленому спільно з Оксфордською ініціативою з питань бідності та людського розвитку.

Хто найбільше потерпає від бідності

За даними на цей рік, у світі кількість людей у гострій бідності зросла на 51,5 мільйона. Загалом у 108 країнах потерпають від гострої бідності 1,2 мільярда людей, або 18,9% населення.
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Понад половину з них — 617 мільйонів — становлять діти, більшість (83%) проживають у сільській місцевості.
Наголошується, що це перше зростання показника від часу започаткування індексу у 2010 році. Адміністратор ПРООН Александр де Кроо назвав це «сигналом тривоги для всього світу».
«За цими цифрами стоять 1,2 мільярда людей, які стикаються з проблемами, що підсилюють одна одну: голод, неможливість відвідувати школу та брак чистої води чи електроенергії. Це неприпустимо», — заявив він.
Оцінки індексу глобального MPI цього року оновлено для 13 країн.
У ПРООН зазначили, що одним із головних чинників збільшення загальної кількості людей, які живуть у бідності, є приріст населення. Водночас у 33 країнах удвічі скоротилася частка населення, яке живе в бідності.
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Серед них — шість країн Африки, причому особливо значного прогресу за 15 років досягло Королівство Есватіні, де частка населення, що живе в умовах бідності, знизилася з 38,7% до 8%.
Серед країн Азії скорочення бідності в два рази зафіксовано у Китаї та В’єтнамі.

У яких регіонах світу бідність поширена найбільше

Як і раніше, найбільше людей у стані гострої багатовимірної бідності проживає в Африці на південь від Сахари та в Південній Азії — найбільш густонаселеному регіоні світу.
У Нігерії, де в 2010-х роках спостерігалося значне скорочення бідності, у 2020-х тенденція змінилася на протилежну: зросли як рівень бідності, так і кількість людей, які живуть у бідності.
У ПРООН також відзначають суттєве скорочення рівня бідності та кількості людей, які потерпають від багатовимірної бідності, в Єгипті, Непалі й Таджикистані.
В Анголі та Замбії частка населення, що живе в бідності, також зменшилася, однак приріст населення нівелював це скорочення, через що загальна кількість бідних зросла.
Індекс багатовимірної бідності враховує не лише доходи, а й умови життя людей, зокрема доступ до належного житла, санітарії, електроенергії, палива для приготування їжі, продовольства та освіти.
За матеріалами:
Укрінформ
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