Глобальний індекс багатовимірної бідності зріс уперше від часу його запровадження у 2010 році. Кількість людей, які живуть у гострій бідності, сягнула 1,2 мільярда.

Про це йдеться у звіті Програми розвитку ООН, підготовленому спільно з Оксфордською ініціативою з питань бідності та людського розвитку.

Хто найбільше потерпає від бідності

За даними на цей рік, у світі кількість людей у гострій бідності зросла на 51,5 мільйона. Загалом у 108 країнах потерпають від гострої бідності 1,2 мільярда людей, або 18,9% населення.

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Понад половину з них — 617 мільйонів — становлять діти, більшість (83%) проживають у сільській місцевості.

Наголошується, що це перше зростання показника від часу започаткування індексу у 2010 році. Адміністратор ПРООН Александр де Кроо назвав це «сигналом тривоги для всього світу».

«За цими цифрами стоять 1,2 мільярда людей, які стикаються з проблемами, що підсилюють одна одну: голод, неможливість відвідувати школу та брак чистої води чи електроенергії. Це неприпустимо», — заявив він.

Оцінки індексу глобального MPI цього року оновлено для 13 країн.

У ПРООН зазначили, що одним із головних чинників збільшення загальної кількості людей, які живуть у бідності, є приріст населення. Водночас у 33 країнах удвічі скоротилася частка населення, яке живе в бідності.

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Серед них — шість країн Африки, причому особливо значного прогресу за 15 років досягло Королівство Есватіні, де частка населення, що живе в умовах бідності, знизилася з 38,7% до 8%.

Серед країн Азії скорочення бідності в два рази зафіксовано у Китаї та В’єтнамі.

У яких регіонах світу бідність поширена найбільше

Як і раніше, найбільше людей у стані гострої багатовимірної бідності проживає в Африці на південь від Сахари та в Південній Азії — найбільш густонаселеному регіоні світу.

У Нігерії, де в 2010-х роках спостерігалося значне скорочення бідності, у 2020-х тенденція змінилася на протилежну: зросли як рівень бідності, так і кількість людей, які живуть у бідності.

У ПРООН також відзначають суттєве скорочення рівня бідності та кількості людей, які потерпають від багатовимірної бідності, в Єгипті, Непалі й Таджикистані.

В Анголі та Замбії частка населення, що живе в бідності, також зменшилася, однак приріст населення нівелював це скорочення, через що загальна кількість бідних зросла.