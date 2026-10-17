У Дубаї почали тестувати безпілотний громадський транспорт на відокремлених трасах

У Дубаї розпочали чотиритижневе випробування нової системи громадського транспорту Glydways, яка використовує безпілотні електромобілі на відокремлених від загального руху трасах.

Про це пише Gulf Business.

Що відомо про випробування

Тестування проводить Управління доріг і транспорту Дубая (RTA) в районі Блувотерс.

Кожен електромобіль розрахований на чотирьох-шістьох пасажирів, розганяється до 50 км/год і має запас ходу до 250 кілометрів на одному заряді акумулятора.

Для безпечного орієнтування в просторі машини оснащені двадцятьма датчиками LiDAR, радарами, камерами високої чіткості та системою штучного інтелекту.

Система передбачає цілодобові поїздки на замовлення між визначеними пунктами. Транспорт пересувається вузькими спеціалізованими доріжками, які можна будувати на рівні землі або на естакадах.

За даними RTA, пропускна здатність такої мережі перевищує 20 тисяч пасажирів на годину в обох напрямках, а капітальні та експлуатаційні витрати є суттєво нижчими порівняно з аналогічними видами транспорту.