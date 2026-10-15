ТОП-5 міст, які очолили світовий рейтинг транспорту

Щороку Time Out опитує тисячі жителів великих міст про те, як їм живеться, зокрема про їхні враження від місцевих автобусів, трамваїв і поїздів.

Про це пише Time Out

Цього разу 24 тисячі респондентів оцінили громадський транспорт у своїх містах за п’ятибальною шкалою, де один бал означав «жахливо», а п’ять — «чудово».

Щоб не мати проблем за кордоном, оформіть туристичну страховку за кордон за 5 хвилин, і поліс у вас на email

На основі цих відповідей видання склало рейтинг 20 найкращих міст світу за якістю громадського транспорту.

Перше місце

Тайбей: цілих 95% місцевих жителів оцінили транспортну мережу міста як «хорошу» або «чудову». Тайбей із помітним відривом випередив Сінгапур, Гонконг та Единбург.

Вирізняється транспортна система Тайбея насамперед міським метрополітеном MRT (Mass Rapid Transit), який може стати приємним винятком на тлі підземних транспортних мереж більшості великих міст світу.

Масштаби системи також вражають. У 2025 році метро перевезло понад 767 мільйонів пасажирів — у середньому близько 2,1 мільйона людей щодня.

У Тайбеї діє картка EasyCard, назва якої цілком відповідає її призначенню: нею можна оплачувати проїзд у метро й автобусах, а також оренду велосипедів системи YouBike. Це робить пересування містом ще зручнішим.

Друге місце

Сінгапур, метро якого давно вважають зразком міського громадського транспорту, і 93,5% місцевих жителів погоджуються з такою оцінкою. На 146 станціях системи щодня обслуговують близько 3,5 мільйона поїздок.

Читайте також У Дубаї почали тестувати безпілотний громадський транспорт на відокремлених трасах

За даними Управління наземного транспорту Сінгапуру, у 2025 році приблизно 99,4% поїздів курсували вчасно. У липні 2026 року в місті три нові станції — Keppel, Cantonment і Prince Edward Road — нарешті замкнули кільцеву лінію Circle Line.

На 3-му місці

Гонконг, метро якого — не просто транспорт, а невіддільна частина повсякденного життя. За даними річного звіту компанії MTR, у 2025 році 99,9% поїздок на основній залізничній мережі завершилися вчасно. Загалом за рік система обслужила майже 2 мільярди поїздок.

Читайте також З 2027 року в ЄС зміняться правила перевезення ручної поклажі

Однак справжня перевага гонконзького транспорту — у його різноманітності. Тут можна вийти з високошвидкісного поїзда, пересісти на столітній трамвай, який місцеві називають «динь-динь», а потім перетнути гавань на поромі Star Ferry. І все це можна оплатити одним дотиком картки Octopus.

На 4-му місці

Единбург (Велика Британія) — одна з головних переваг міста — автобусна компанія Lothian Buses, більшість акцій якої належить міській раді. У 2025 році вона обслужила 119 мільйонів пасажирських поїздок, единбурзькі трамваї також встановили рекорд, перевізши 12,5 мільйона пасажирів.

На 5-му місці

Сеул (Південна Корея), де розгалужена система метро з чистими вагонами, стабільним мобільним зв’язком навіть під землею та доступними тарифами та річковий автобус; на 6-му — Цюрих (Швейцарія), на 7-му — Відень (Австрія), на 8-му — Таллінн (Естонія), на 9-му — Гельсінкі (Фінляндія), а на 10-му — Медельїн (Колумбія).

До другої десятки потрапили: Шанхай, Варшава, Осака, Стокгольм, Джакарта, Ер-Ріяд, Гамбург, Амстердам, Ванкувер та Осло.

Раніше ми писали , що з 2027 року в ЄС зміняться правила перевезення ручної поклажі.

Пасажирам, які літають з бюджетними авіакомпаніями, часто доводиться враховувати вартість кожної одиниці багажу. Для короткої подорожі може вистачити невеликого рюкзака, але для тривалої відпустки його місткості нерідко замало.