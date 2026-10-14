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Інтелект людини знижується: вчені пояснили, чому так

Фінтех і Картки
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Інтелект людини знижується: вчені пояснили, чому так
Інтелект людини знижується: вчені пояснили, чому так
Результати нового приголомшливого дослідження показують, що найкращі часи людського інтелекту, можливо, справді вже позаду.
Про це пише Your Tango.
Видання поділилося, що хороша новина полягає в тому, що це не ваша провина і ви не божеволієте: сьогодні всі дійсно стають дедалі дурнішими. При цьому, погана новина в тому, що всі дійсно стають дурнішими.
В статті додається, що є ще одна погана новина: це не просто одне поодиноке дослідження, яке свідчить про незначне зниження інтелекту людей.
Дані, зібрані газетою The Financial Times, походять із низки досліджень, проведених у різних установах, що аналізували цілу низку показників інтелекту.
«Усі вони свідчать, що головна причина, через яку сьогодні всі, здається, потайки є трохи ідіотами, полягає в тому, що вони насправді ними і є», — зазначає видання.
При цьому, це стсоується як американців, так і європейців.
«Дослідження показують, що тривалість концентрації уваги, здатність до логічного мислення та навички вирішення проблем різко погіршуються», — пояснило видання.
Цей спад є загальним і стосується всіх аспектів — від тривалості концентрації уваги до навичок розв’язування задач та математичної грамотності, тобто здатності працювати з числами та математичними поняттями й розуміти їх.
Зазначається, що страждають не тільки «сучасні діти», програма ОЕСР з міжнародної оцінки компетентностей дорослих показує зниження результатів серед усіх вікових груп.
Проте в деяких випадках ситуація в США, гірша, ніж в решті світу. Наприклад, ОЕСР встановила, що частка людей, які не здатні «використовувати математичне мислення під час аналізу та оцінки обґрунтованості тверджень», що включає логічні навички, а не лише арифметику, зросла на 25% у всьому світі. Однак, в США цей показник становить 35%.
Видання зазначило, що пандемія стала зручною причиною для зниження рівня інтелекту, особливо серед молоді.
«Звісно, вона спричинила серйозні перебої в освітньому процесі, а події 2020 року мали глибокі наслідки, для повного усвідомлення яких, ймовірно, знадобляться роки. Просто запитайте будь-якого вчителя», — додається в статті.
Водночас, тести показують, що інтелект, судячи з усього, почав знижуватися ще у 2012 році, а деякі оцінки свідчать про те, що з того часу до 2018 року він знизився більше, ніж під час пандемії або після неї.
За матеріалами:
УНІАН
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