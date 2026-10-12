Pay by Bank проти карток: чому нижча вартість платежів для ритейлу не гарантують успіху технології

Чи дійсно на ринку платежів відбувається загострення конкуренції між класичним картковим еквайрингом та прямими переказами з рахунку на рахунок (Pay by Bank / Account-to-Account)? Та чи перехід офлайн-ритейлу на альтернативні методи оплати можна називати швидким та безболісним?

Відповіді на ці питання шукали експерти ринку під час дискусії «Картка або Pay by Bank: чи стане оплата дешевшою для ритейлу», яка відбулася в рамках конференції FinRetail-2026

Розпочалася дискусія з того, що Олександр Карпов, директор Асоціації ЄМА та засновник Open API Group, спираючись на аналіз 11 національних систем у 10 країнах світу (включаючи Нідерланди, Швецію, Польщу, Португалію, Іспанію, Італію, Грецію, Велику Британію, Індію та Бразилію), окреслив ключові бар’єри для розвитку Pay by Bank на фізичних касах.

З його слів і відповідно до даних аналітиків ЄМА, один і той самий метод оплати — переказ з рахунку на рахунок (A2A) — демонструє абсолютно протилежні результати залежно від середовища:

в e-commerce частка онлайн-покупок, оплачених прямо з рахунку, становить від 2% до 72% (залежно від ринку);

на фізичних касах цей показник залишається мізерним — усього від 0% до 4% (до того ж 4% досягає лише один ринок із восьми досліджуваних).

Статистика європейських систем A2A-платежів на касі (за останній доступний рік):

BLIK (Польща): ~4%;

Swish (Швеція): 1,9% (причому частка знижується: 2023 року вона становила 3,4%);

IRIS (Греція): лише 0,03%.

«Виграють там, де картка працювала погано або не працювала взагалі. Працюють там, де картка вже працює добре», — зазначає Карпов.

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Він також звернув увагу на те, що в європейських системах A2A-платежів наразі відсутні базові функції, до яких звик як бізнес, так і споживач. Адже є:

конструктивні обмеження прямих переказів: відсутність механізмів резервування суми (необхідно для готелів та АЗС), списання меншої суми (ваговий товар або заміна в кошику), регулярних платежів та роботи термінала без зв’язку (офлайн-режим);

прогалини в правилах схем: відсутність чітких процедур оскарження операцій (chargeback), часткового повернення коштів та розрахунків між компаніями (B2B).

«Питання не в тому, чи платіж з рахунку дешевший, а в тому, яку частку своїх чеків ви можете провести за ним сьогодні», — зазначають в ЄМА.

При цьому зниження вартості платежів може стати головною перевагою Pay by Bank для торговців, однак самої дешевизни недостатньо, щоб технологія набула популярності.

«Для масштабування потрібні зручний платіжний сценарій, висока конверсія та інфраструктура, яка забезпечить швидкість і надійність переказів», — зазначив CBDO PSP Platon Гела Слюсарчук.

За його словами, на українському ринку склалася практика, за якої торговцям пропонують єдиний тариф за обробку платежів, тоді як фактична собівартість операції складається з кількох компонентів.

«Ми приходимо і кажемо: вам це коштуватиме 1,3% або 1,5% - і все. Жодних додаткових кастів, насправді, особливо ритейлу чи навіть звичайному e-commerce, продати неможливо», — пояснив він.

Як зазначив Слюсарчук, торговці порівнюють насамперед кінцеві тарифи різних провайдерів, тому детальна структура витрат часто залишається поза їхньою увагою. Водночас для платіжних компаній ці складові безпосередньо впливають на собівартість обслуговування.

Чому переказ із рахунку на рахунок поки програє картці?

Слюсарчук вважає, що картковий checkout працює достатньо стабільно, особливо з використанням сучасних платіжних технологій. Проблеми можуть виникати на боці банку-емітента, проте загалом вони не визначають ситуацію на ринку.

Натомість, з його слів, у моделі Account-to-Account (A2A), зокрема переказах IBAN-to-IBAN, є суттєві обмеження. Йдеться про відсутність або недостатній розвиток механізмів повернення платежів, збереження токенів рахунків і передбачуваної швидкості переказів.

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«Головна проблема — не сам checkout, а можливості, які наразі є в цієї технології», — наголосив Слюсарчук.

За його словами, під час тестування IBAN-to-IBAN через QR-код НБУ команда Platon уже стикається з тим, що не всі банки реалізували необхідну функціональність.

Крім того, швидкість зарахування коштів може відрізнятися залежно від банку, що створює невизначеність для користувача.

Чому дешевшої комісії недостатньо?

На думку представника Platon, Pay by Bank зможе конкурувати з картками, якщо запропонуєте торговцям нижчу вартість операції, але водночас забезпечите широке покриття, високу конверсію та зручність для платників.

Останній фактор особливо важливий: якщо оплата карткою або через Apple Pay відбувається швидко й не потребує додаткових дій, споживачеві складно пояснити переваги переказу за IBAN. До того ж окремі банки можуть встановлювати комісії за такі операції.

«Мені, як платнику, незрозуміло, чому мені займатися цим IBAN-to-IBAN, якщо я просто натиснув Apple Pay чи просто приклав телефон — і на цьому все скінчилося», — зауважив Слюсарчук.

Він також звернув увагу на економічну складову: розвиток Pay by Bank потребує інвестицій у технологічну інфраструктуру та додаткові функції. Водночас торговці очікують нижчих тарифів, а учасники ринку мають зберігати економічну доцільність таких операцій.