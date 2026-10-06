Хакери заражають ПК українців небезпечним вірусом (деталі)

Хакери масово атакують українців, маскуючи шкідливе програмне забезпечення під перевірку «Я не робот».

Зловмисники підміняють Cloudflare CAPTCHA на зламаних сайтах і змушують користувачів виконувати небезпечні команди, після чого на комп’ютер встановлюється вірус LUNEXSTEALER.

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

CERT-UA повідомляє про нову масштабну кампанію зараження

у вересні зловмисники зламали понад 100 сайтів і підмінили на них перевірку Cloudflare фейковою сторінкою. Користувачам Windows, які переходили на такі сторінки із Google чи інших пошуковиків, показували вимогу скопіювати текст та виконати команду в PowerShell. Виконання інструкцій призводило до встановлення на комп’ютер вірусу LUNEXSTEALER.

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Шкідник маскується під легітимні файли, використовує вразливі драйвери та непомітно вбудовує у браузер фальшиве розширення «Microsoft Office Word Editor».

Наслідки

Викрадення паролів, історії переглядів і навіть повний віддалений контроль над ПК.