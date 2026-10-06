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Хакери заражають ПК українців небезпечним вірусом (деталі)

Фінтех і Картки
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Хакери заражають ПК українців небезпечним вірусом (деталі)
Хакери заражають ПК українців небезпечним вірусом (деталі)
Хакери масово атакують українців, маскуючи шкідливе програмне забезпечення під перевірку «Я не робот».
Зловмисники підміняють Cloudflare CAPTCHA на зламаних сайтах і змушують користувачів виконувати небезпечні команди, після чого на комп’ютер встановлюється вірус LUNEXSTEALER.
Про це повідомляє Держспецзв’язку.

CERT-UA повідомляє про нову масштабну кампанію зараження

у вересні зловмисники зламали понад 100 сайтів і підмінили на них перевірку Cloudflare фейковою сторінкою. Користувачам Windows, які переходили на такі сторінки із Google чи інших пошуковиків, показували вимогу скопіювати текст та виконати команду в PowerShell. Виконання інструкцій призводило до встановлення на комп’ютер вірусу LUNEXSTEALER.
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Шкідник маскується під легітимні файли, використовує вразливі драйвери та непомітно вбудовує у браузер фальшиве розширення «Microsoft Office Word Editor».

Наслідки

Викрадення паролів, історії переглядів і навіть повний віддалений контроль над ПК.
У Держспецзв’язку попередили, що жодна справжня CAPTCHA чи Cloudflare не просить відкривати Win+R, PowerShell або вставляти команди.
За матеріалами:
Finance.ua
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