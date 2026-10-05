Чоловік видавав себе за працівника НАБУ та виманив у підприємця $280 тисяч

У Києві затримали чоловіка, який, за даними слідства, видавав себе за працівника НАБУ та під приводом допомоги з податковими перевірками отримав від підприємця 280 тисяч доларів США.

Чоловіка затримали під час отримання ще 200 тисяч доларів, які він вимагав нібито для остаточного вирішення питання.

За даними Офісу Генпрокурора, підозрюваний дізнався про податкові перевірки підприємця та його дружини, які є фізичними особами-підприємцями.

Він представлявся працівником НАБУ, хоча насправді ним не був. Також чоловік заявляв, що має зв’язки з посадовцями Державної податкової служби, НАБУ, Бюро економічної безпеки та судових органів.

За це він обіцяв допомогти підприємцю з податковими перевірками.

Упродовж вересня 2025 року — березня 2026 року чоловік отримав від підприємця 280 тисяч доларів США.

Згодом він вимагав ще 200 тисяч доларів, заявляючи, що ці кошти необхідні для остаточного вирішення питання.

Під час отримання грошей 25 вересня чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У Києві та Харкові провели три невідкладні обшуки за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі.

Під час слідчих дій вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Йому повідомили про підозру за частиною 5 статті 190 та частиною 2 статті 15, частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України.

Йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах та закінчений замах на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 998 тисяч гривень.