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Банки ЄС перевірятимуть рахунки українців за новими правилами: що зміниться

Фінтех і Картки
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Нові правила перевірки клієнтів банків ЄС
Нові правила перевірки клієнтів банків ЄС
Українці, які мають рахунки в банках Європейського Союзу, проходитимуть перевірки за єдиними європейськими стандартами фінансового моніторингу. Нові вимоги передбачають перевірку громадянства клієнтів, санкційних списків і віртуальних банківських рахунків.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк із посиланням на Європейський орган із протидії відмиванню коштів (AMLA).
«AMLA оприлюднив фінальний проєкт технічних стандартів і передав його Європейській комісії для ухвалення», — написала Василевська-Смаглюк.

Які правила перевірки запровадять у банках ЄС

Для українців, які обслуговуються в банках ЄС, це означатиме уніфіковані вимоги до перевірки особи та клієнтських даних у всіх 27 країнах Євросоюзу.
Зміни також стосуватимуться українських банків, що входять до складу європейських банківських груп, оскільки вони застосовують групові процедури фінансового моніторингу.
Банки та інші фінансові установи повинні будуть з’ясовувати, чи має клієнт кілька громадянств. Усі задекларовані громадянства необхідно буде фіксувати і верифікувати щонайменше одне.
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Нові стандарти передбачають додаткові вимоги до перевірки клієнтів на відповідність санкційним обмеженням. Зокрема, установи повинні будуть:
  • перевіряти імена в оригінальному алфавіті та/або латинській транслітерації;
  • враховувати псевдоніми й адреси криптогаманців;
  • повторно перевіряти клієнтів після оновлення санкційних списків або зміни їхніх даних.
Для українців це може означати перевірку імен кирилицею. Водночас проєкт не встановлює обов’язкової вимоги використовувати обидва алфавіти під час перевірки.
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Окремі положення документа стосуються перевірки віртуальних IBAN — номерів, прив’язаних до основного банківського рахунку. Фінансові установи повинні будуть встановлювати, хто користується таким номером і до якого основного рахунку він прив’язаний.
Застосовуватимуть нові вимоги через шість місяців після набрання чинності, а дані чинних клієнтів оновлюватимуть поступово, з урахуванням рівня ризику.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, як правильно відповідати на запити банку під час фінмоніторингу. Запит від банку в межах фінансового моніторингу може отримати як бізнес, так і фізична особа-підприємець чи звичайна фізична особа. Від того, наскільки повною, логічною та обґрунтованою буде відповідь, часто залежить не лише проведення конкретної операції, а й подальша співпраця з банком.
Також ми розповідали, що одним із найпоширеніших нововведень останніх років в українських банків стала «плата за неактивність». Це комісія, яку сьогодні застосовує більшість банків. Серед великих банків рідкісним винятком залишається monobank, де така практика поки що не використовується.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банківські рахункиIBAN
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