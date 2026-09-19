Арешт коштів боржника: чи можна користуватися грошима із заблокованого рахунку Сьогодні 13:14 — Особисті фінанси Банківські картки, Фото: magnific

Арешт коштів на банківському рахунку не завжди означає, що людина повністю втрачає можливість розпоряджатися своїми грошима. Під час воєнного стану боржник може користуватися коштами з одного визначеного рахунку в межах установленої суми.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Коли не можуть накласти арешт на кошти боржника

Звернення стягнення на гроші та майно боржника є одним із заходів примусового виконання судових та інших рішень.

Насамперед стягнення може здійснюватися з коштів у національній та іноземній валютах, зокрема з банківських рахунків.

Водночас закон забороняє звертати стягнення на окремі види коштів. Зокрема, йдеться про кошти на рахунках зі спеціальним режимом використання та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом.

До коштів, на які не можна звертати стягнення, належать, зокрема:

вихідна допомога у разі звільнення;

компенсація витрат працівника через переведення, направлення на роботу в іншу місцевість або службове відрядження;

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

одноразова допомога при народженні дитини;

допомога при усиновленні та виплати на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на лікування та поховання;

окремі виплати через шкоду здоров’ю або втрату годувальника;

матеріальна допомога особам, які втратили право на допомогу по безробіттю.

Арешт можуть скасувати, якщо боржник документально підтвердить, що кошти мають спеціальний режим використання або на них заборонено звертати стягнення.

Закон також передбачає зняття арешту після погашення необхідної суми заборгованості, отримання відповідного судового рішення та в інших випадках.

Скільки грошей можна витрачати з арештованого рахунку

Під час воєнного стану боржник, на кошти якої накладено арешт, може користуватися частиною коштів на одному поточному рахунку.

Протягом календарного місяця дозволено витрачати суму, що не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на 1 січня поточного року. У межах цього ліміту стягнення з визначеного рахунку не здійснюється.

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Крім того, з такого рахунку можна сплачувати податки та збори незалежно від накладеного арешту.

Якщо арешт накладено на кілька рахунків у різних банках, визначити для витрат можна лише один із них.

Як розблокувати доступ до частини грошей

Боржнику потрібно подати заяву державному або приватному виконавцю, який наклав арешт. Заяву можна подати особисто, поштою або в електронній формі.

У заяві потрібно зазначити номер рахунку та назву банку, який боржник планує використовувати для видаткових операцій.

Виконавець має протягом двох робочих днів винести постанову про визначення рахунку, а наступного робочого дня надіслати її банку.