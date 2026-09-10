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Стягнення боргів із пенсій можуть змінити: яку суму хочуть залишати пенсіонерам

Особисті фінанси
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Пенсіонерка-боржниця
Пенсіонерка-боржниця
Якщо пенсіонер має борги, після примусового стягнення з його виплати хочуть гарантувати мінімальну суму, яка має залишитися на життя. Йдеться про зміни до правил стягнення коштів із пенсій.
Про це розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, коментуючи одну з норм урядового законопроєкту про посилення захисту прав людини під час примусового виконання рішень.

Скільки хочуть залишати пенсіонеру

Уряд пропонує встановити правило, за яким після всіх відрахувань пенсіонеру мають залишити щонайменше прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Сьогодні це 2 595 грн на місяць.
Чинне законодавство визначає максимальний розмір відрахувань із пенсії:
  • до 50% — у разі стягнення аліментів, відшкодування окремих видів шкоди та в деяких інших випадках,
  • до 20% — за іншими видами стягнень.
Водночас зараз немає окремої гарантії щодо мінімальної суми, яка повинна залишитися людині після відрахування.

Умови

Законопроєкт пропонує встановити дві умови. Відрахування можна буде проводити лише тоді, коли пенсія перевищує встановлений законом прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Крім того, навіть після стягнення пенсіонеру не може залишитися менше цієї суми.
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Таким чином, встановлені законом 20% або 50% залишатимуться граничними розмірами стягнення. Однак якщо відрахування в такому розмірі зменшить пенсію нижче прожиткового мінімуму, стягнути всю розраховану суму буде неможливо.
При цьому сам борг не списуватиметься. Законопроєкт не звільняє пенсіонерів від виконання судових рішень, а лише встановлює суму, нижче якої пенсію не можна буде зменшувати під час примусового стягнення.
Раніше ми повідомляли, що Національний банк України унормував порядок виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу коштів без згоди платника — примусового списання або стягнення коштів. Зокрема, зміни стосуються випадків, коли на рахунку платника на момент прийняття відповідної платіжної інструкції недостатньо коштів або їх немає зовсім.
Питання «як вижити на пенсію» залишається одним із найбільш чутливих. Попри індексацію, багато пенсіонерів отримують виплати, близькі до мінімальних. Finance.ua створив путівник, який допоможе людям пенсійного віку отримувати максимум допомоги від держави: від вікових надбавок до безкоштовних ліків та субсидій.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіонерПенсія
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