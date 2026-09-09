Зарплати в одній професії різняться між регіонами на 155% — результати дослідження Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси Зарплати в одній професії різняться між регіонами на 155% — результати дослідження

Різниця в оплаті праці між регіонами України для одних і тих самих професій може сягати понад 150%. Найбільші розриви зафіксовані у будівельній сфері, зокрема серед фасадників, малярів, плиточників і мулярів.

Про це свідчать дані OLX Робота

Найбільші зарплатні розриви спостерігаються переважно між областями заходу і сходу України, на що здебільшого впливають фактор безпеки та ситуація на ринку праці конкретного регіону — зокрема, попит на конкретних спеціалістів. Однак є і винятки. Так, в Сумській області електрику на будівництві платять на 61,1% більше, ніж у Чернівецькій. Підвищення заробітних плат є одним із шляхів залучення працівників в умовах кадрового дефіциту.

Аналіз ринку праці демонструє, що найбільші зарплатні розриви між регіонами спостерігаються переважно у будівельній сфері — для фасадників, малярів, плиточників та мулярів різниця в оплаті праці подекуди досягає 100−155%. Водночас в інших сферах — телекомунікаціях, логістиці, медицині та автосервісі — різниця в оплаті менш різка, але все ще суттєва. Найменші зарплатні розриви зафіксовані переважно для виробничих і технічних позицій.

Де різниця найбільша

Найбільші розриви в заробітній платі спостерігаються у сфері «Будівництво / облицювальні роботи» для таких вакансій:

фасадник. Найвища медіанна заробітна плата по країні зафіксована в Закарпатській області — 115 000 грн, а найнижча у Миколаївській області — 45 000 грн. Таким чином, зарплатний розрив становить 70 000 грн, або 155,6%;

маляр на будівництві. У Львівській області медіанна зарплата становить 94 250 грн, а у Чернівецькій — 45 750 грн. Зарплатний розрив — 48 500 грн, або 106%;

плиточник. Київська область лідирує за медіанною зарплатою — 107 500 грн. Найнижчий показник зафіксований у Полтавській області — 52 500 грн. Різниця становить 55 000 грн, або 104,8%;

муляр. Найвища зарплата спостерігається у Львівській області — 115 000 грн, а найнижча — у Житомирській області — 57 500 грн. Зарплатний розрив становить 57 500 грн, або 100%;

штукатур. У Києві медіанна зарплата сягнула 100 000 грн, тоді як у Запорізькій області вона становить 50 000 грн. Різниця також сягає 100%, або 50 000 грн.

Наступною є сфера «Кол-центри / Телекомунікації» та вакансія «Оператор чату». Івано-Франківська область тут лідирує за показником медіанної зарплати — 95 000 грн. Мінімальний показник у Запорізькій області — 50 000 грн. Отже, різниця становить 45 000 грн (90%).

Суттєва різниця у зарплаті також спостерігається у сфері «Логістика / Склад / Доставка». У Хмельницькій області медіанна зарплата далекобійника становить 87 500 грн, а у Сумській — 50 000 грн. Зарплатний розрив — 37 500 (75%).

Медіанна зарплата стоматолога у Кіровоградській області становить 95 000 грн, а у Житомирській — 57 500 грн. Як і для вакансії далекобійника, різниця сягає 37 500 грн (65,2%).

Електрику на будівництві в Сумській області в середньому платять 72 500 грн. А от у Чернівецькій — 45 000 грн. Отже, зарплатний розрив становить 27 500 грн, тобто 61,1%.

Читайте також Зростання зарплат в Україні уповільнилося після різкого підвищення — НБУ

Помітна різниця в медіанній зарплаті також у керівника відділу продажів. Так, у Вінницькій області вона становить 110 000 грн, а у Житомирській — 68 750 грн. Зарплатний розрив — 60% або 41 250 грн.

Медіанна зарплата рихтувальника на СТО у Києві — 90 000 грн. У Харківській області цей показник нижчий на 56,5% і становить 57 500 грн.

Будівельнику у Львівській області готові платити 70 000 грн на місяць, а у Запорізькій області — 45 000 грн. Так, різниця становить 55,6%, тобто 25 000 грн.

Різниця у зарплаті по Україні також відчутна для електрика на виробництві. У Кіровоградській області медіанна зарплата становить 79 702 грн, а у Миколаївській — 52 500 грн. Отже, зарплатний розрив — 27 202 грн (51,8%).

Різниця в медіанній зарплаті становить 40% (20 000 грн) для:

виконроба: місячний оклад у Вінницькій області — 70 000 грн, а у Сумській — 50 000 грн;

сантехніка: у Чернігівській області готові платити 70 000 грн, тоді як у Миколаївській — 50 000 грн;

автомаляра: у Києві медіанна зарплата становить 70 000 грн, а у Чернігівській області — 50 000 грн.

Зарплатний розрив спостерігається і для машиніста екскаватора. У Рівненській області медіанна зарплата становить 65 000 грн, а у Тернопільській — на 30% менше: 50 000 грн.

Медіанна зарплата монтажника на виробництві на Закарпатті становить 64 500 грн, а у Рівненській області — 51 250 грн. Різниця сягає 25,9% або 13 250 грн.

Оклад автоелектрика на Закарпатті становить 70 000 грн, а у Черкаській області — 56 250 грн. Різниця — 13 750 грн або 24,4%.

Трактористу в Івано-Франківській області в середньому платять 60 000 грн на місяць, а в Житомирській — 50 000 грн, тобто на 20% менше.

Де різниця менш суттєва

Місячний оклад механіка на виробництві у Волинській області становить 80 000 грн, тоді як у Закарпатській — 72 500 грн. Розрив сягає 7 500 грн або 10,3%.