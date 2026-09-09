Зарплати в одній професії різняться між регіонами на 155% — результати дослідження

Різниця в оплаті праці між регіонами України для одних і тих самих професій може сягати понад 150%. Найбільші розриви зафіксовані у будівельній сфері, зокрема серед фасадників, малярів, плиточників і мулярів.
Найбільші зарплатні розриви спостерігаються переважно між областями заходу і сходу України, на що здебільшого впливають фактор безпеки та ситуація на ринку праці конкретного регіону — зокрема, попит на конкретних спеціалістів. Однак є і винятки. Так, в Сумській області електрику на будівництві платять на 61,1% більше, ніж у Чернівецькій. Підвищення заробітних плат є одним із шляхів залучення працівників в умовах кадрового дефіциту.
Аналіз ринку праці демонструє, що найбільші зарплатні розриви між регіонами спостерігаються переважно у будівельній сфері — для фасадників, малярів, плиточників та мулярів різниця в оплаті праці подекуди досягає 100−155%. Водночас в інших сферах — телекомунікаціях, логістиці, медицині та автосервісі — різниця в оплаті менш різка, але все ще суттєва. Найменші зарплатні розриви зафіксовані переважно для виробничих і технічних позицій.
Де різниця найбільша
Найбільші розриви в заробітній платі спостерігаються у сфері «Будівництво / облицювальні роботи» для таких вакансій:
фасадник. Найвища медіанна заробітна плата по країні зафіксована в Закарпатській області — 115 000 грн, а найнижча у Миколаївській області — 45 000 грн. Таким чином, зарплатний розрив становить 70 000 грн, або 155,6%;
маляр на будівництві. У Львівській області медіанна зарплата становить 94 250 грн, а у Чернівецькій — 45 750 грн. Зарплатний розрив — 48 500 грн, або 106%;
плиточник. Київська область лідирує за медіанною зарплатою — 107 500 грн. Найнижчий показник зафіксований у Полтавській області — 52 500 грн. Різниця становить 55 000 грн, або 104,8%;
муляр. Найвища зарплата спостерігається у Львівській області — 115 000 грн, а найнижча — у Житомирській області — 57 500 грн. Зарплатний розрив становить 57 500 грн, або 100%;
штукатур. У Києві медіанна зарплата сягнула 100 000 грн, тоді як у Запорізькій області вона становить 50 000 грн. Різниця також сягає 100%, або 50 000 грн.
Наступною є сфера «Кол-центри / Телекомунікації» та вакансія «Оператор чату». Івано-Франківська область тут лідирує за показником медіанної зарплати — 95 000 грн. Мінімальний показник у Запорізькій області — 50 000 грн. Отже, різниця становить 45 000 грн (90%).
Суттєва різниця у зарплаті також спостерігається у сфері «Логістика / Склад / Доставка». У Хмельницькій області медіанна зарплата далекобійника становить 87 500 грн, а у Сумській — 50 000 грн. Зарплатний розрив — 37 500 (75%).
Медіанна зарплата стоматолога у Кіровоградській області становить 95 000 грн, а у Житомирській — 57 500 грн. Як і для вакансії далекобійника, різниця сягає 37 500 грн (65,2%).
Електрику на будівництві в Сумській області в середньому платять 72 500 грн. А от у Чернівецькій — 45 000 грн. Отже, зарплатний розрив становить 27 500 грн, тобто 61,1%.
Помітна різниця в медіанній зарплаті також у керівника відділу продажів. Так, у Вінницькій області вона становить 110 000 грн, а у Житомирській — 68 750 грн. Зарплатний розрив — 60% або 41 250 грн.
Медіанна зарплата рихтувальника на СТО у Києві — 90 000 грн. У Харківській області цей показник нижчий на 56,5% і становить 57 500 грн.
Будівельнику у Львівській області готові платити 70 000 грн на місяць, а у Запорізькій області — 45 000 грн. Так, різниця становить 55,6%, тобто 25 000 грн.
Різниця у зарплаті по Україні також відчутна для електрика на виробництві. У Кіровоградській області медіанна зарплата становить 79 702 грн, а у Миколаївській — 52 500 грн. Отже, зарплатний розрив — 27 202 грн (51,8%).