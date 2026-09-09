Чи заберуть субсидію, якщо самостійно сплачувати страхові внески Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Добровільні внески до Пенсійного фонду впливають на субсидії

Якщо людина не працює, це не завжди означає, що вона втратить право на державну допомогу чи житлову субсидію. Уряд розширив перелік випадків, коли сплата страхових внесків може враховуватися під час призначення таких виплат.

Зміни внесли постановою від 15 липня 2026 року № 959 одразу до трьох нормативних актів, зазначають фахівці Юридичного порадника для ВПО . Тепер у визначених випадках враховуватиметься не лише сплата ЄСВ, а й добровільні страхові внески до Пенсійного фонду України.

Допомога одиноким матерям

За загальним правилом, допомога одиноким матерям не призначається, якщо в складі сім’ї є повнолітня людина, яка понад три місяці не працює, не навчається, не перебуває на обліку в центрі зайнятості тощо.

Водночас право на виплату зберігається, якщо виконується хоча б одна з визначених умов. Зокрема, якщо за людину сплачувався ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний щонайменше протягом трьох місяців у розрахунковому періоді.

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Також враховується догляд:

за дитиною віком до 3 років;

за дитиною до 6 років, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує домашнього догляду;

за дитиною з інвалідністю до 18 років;

за тяжкохворою дитиною;

за особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу;

за людиною віком від 80 років.

Окремою умовою є надання соціальних послуг з догляду.

Тепер до цих винятків додали сплату добровільних страхових внесків у розмірі не меншому за мінімальний щонайменше протягом трьох місяців у розрахунковому періоді.

Тобто якщо працездатний член родини офіційно не працював, але самостійно сплачував за себе страхові внески за відповідним договором, право на допомогу одинокій матері зберігається.

Зміни для малозабезпечених сімей

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям призначається за умови, що працездатні повнолітні члени родини працювали, навчалися на денній формі, проходили військову службу або мали інші передбачені законодавством види зайнятості.

Якщо ж повнолітній член сім’ї понад три місяці не працював і не мав визначених законодавством поважних причин, допомога сім’ї не призначається та не виплачується.

Водночас виплата можлива, якщо за таку особу або нею самостійно сплачувався ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний щонайменше протягом трьох місяців у розрахунковому періоді.

Тепер аналогічно враховуватиметься сплата страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за договором — за умови їх сплати протягом трьох місяців у періоді, який береться для розрахунку допомоги.

Що змінилося для житлових субсидій

Раніше для призначення житлової субсидії потрібно було, щоб за всіх працездатних членів сім’ї, які не працюють, не мають доходів, не навчаються тощо, сплачувався ЄСВ.

Тепер сплата страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування прирівнюється до сплати ЄСВ для призначення субсидії.

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Таким чином, якщо людина сплачувала такі страхові внески, вона або її сім’я не втрачає право на призначення житлової субсидії.

Важливо, що ЄСВ або страхові внески мають сплачуватися у розмірі не меншому за мінімальний протягом кварталу, який передує кварталу перед місяцем звернення за субсидією або перед місяцем, у якому субсидія призначається без звернення громадянина.

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