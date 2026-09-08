Які шрафи за недекларування валюти на кордоні Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Які шрафи за недекларування валюти на кордоні

При перетині державного кордону українці повинні знати про чинні правила декларування валютних цінностей. Так, в’їзд у Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину буде обмежений, якщо людина не дотрималася митних вимог.

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Також українське законодавство забороняє транспортувати готівкову валюту і банківські метали у сумі, що перевищує еквівалент 10 000 євро, без письмового декларування.

Необхідно підтвердити походження коштів під час перетину державного кордону, інакше загрожує суворе покарання.

«Неповнолітні особи мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі, що встановлена валютним законодавством. Письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником», — уточнили фахівці.

Перерахунок валюти здійснюється за офіційним курсом гривні до євро або крос-курсом, визначеним Національним банком на день виїзду з України. При цьому обмежень на максимальну суму готівки, яку фізична особа може ввозити на митну територію держави, немає.

Які шрафи за недекларування валюти

Покарання прописане у статті 471 Митного кодексу . Ухилення від декларування валютних цінностей тягне за собою штраф у розмірі 20% від суми перевищення встановленого ліміту.

Якщо людина намагається вивезти 15 000 євро з порушенням, штраф рахуватимуть від 5 000 євро, а доведеться заплатити 1 200 євро.

Існує легальний спосіб підвищити ліміт. Він діє на одну фізичну особу, тож якщо перетинати кордон із членом родини або другом, можна поділити суму між усіма мандрівниками порівну. Тоді обмеження на двох становитиме 20 000 євро.

Плюс варто пам’ятати, що для особистих фінансів на банківських рахунках жодних лімітів не встановлено. Якщо немає різниці, в якому вигляді тримати кошти, варто покласти їх на картку і не переживати через перевірки в пункті пропуску.

Раніше ми писали , українці готуються до тривалої війни, але не поспішають виїжджати за кордон.

Частка українців, які розглядають можливість виїзду за кордон для отримання тимчасового захисту, скоротилася з 41% у 2024 році до 33% у 2026 році. Про це свідчать результати дослідження міграційних настроїв, проведеного компанією Gradus.

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