У Дії з’явиться медичний кабінет: які його функції Сьогодні 16:44 — Особисті фінанси

У Дії з’явиться медичний кабінет: які його функції

Мінцифри разом з Міністерством охорони здоров’я розробляють повноцінний медичний кабінет у Дії, який планують запустити вже наступного року.

Про це в інтерв’ю для SPEKA розповіла заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль.

«Наступний стратегічний крок — це цифровізація медичного сектору. Разом з колегами з Міністерства охорони здоров’я ми активно розробляємо повноцінний медичний кабінет у Дії, який плануємо запустити вже наступного року"розповіла Коваль.

Що це дає

За її словами, на першому етапі українці зможуть просто в застосунку переглянути свою чинну декларацію з сімейним лікарем або укласти нову за кілька секунд. Це стане стартом великого медичного блоку в Дії, який надалі планують розширювати.

Медичний напрям — не єдиний вектор виходу Дії за межі держпослуг у приватний сектор. Платформа вже інтегрувала понад 25 тисяч компаній та бізнесів, а спільно з мобільними операторами реалізує функцію перенесення номера через eSIM — першим цю послугу запровадив lifecell.

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