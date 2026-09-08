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У Дії з’явиться медичний кабінет: які його функції

Особисті фінанси
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У Дії з’явиться медичний кабінет: які його функції
У Дії з’явиться медичний кабінет: які його функції
Мінцифри разом з Міністерством охорони здоров’я розробляють повноцінний медичний кабінет у Дії, який планують запустити вже наступного року.
Про це в інтерв’ю для SPEKA розповіла заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль.
«Наступний стратегічний крок — це цифровізація медичного сектору. Разом з колегами з Міністерства охорони здоров’я ми активно розробляємо повноцінний медичний кабінет у Дії, який плануємо запустити вже наступного року"розповіла Коваль.

Що це дає

За її словами, на першому етапі українці зможуть просто в застосунку переглянути свою чинну декларацію з сімейним лікарем або укласти нову за кілька секунд. Це стане стартом великого медичного блоку в Дії, який надалі планують розширювати.
Медичний напрям — не єдиний вектор виходу Дії за межі держпослуг у приватний сектор. Платформа вже інтегрувала понад 25 тисяч компаній та бізнесів, а спільно з мобільними операторами реалізує функцію перенесення номера через eSIM — першим цю послугу запровадив lifecell.
За матеріалами:
Finance.ua
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