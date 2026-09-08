Тимчасовий захист українців у Чехії: що обов’язково зробити до 30 вересня 2026 року Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Отримати нову наклейку потрібно не пізніше 30 вересня

Частині українців у Чехії до 30 вересня 2026 року потрібно особисто звернутися до відділення Міністерства внутрішніх справ та отримати нову візову наклейку. Якщо після весняної онлайн-реєстрації у вас досі є лише PDF-підтвердження, продовження процедури ще не завершено. Такий захист діє лише до кінця вересня.

Про це пише Чехія-онлайн.

МВС Чехії на Інформаційному порталі для іноземців пояснює, що після особистого візиту та вклеювання нової візової наклейки тимчасовий захист продовжується до 31 березня 2027 року. Отримати нову наклейку потрібно не пізніше 30 вересня.

Що у вас зараз Статус Що робити Лише PDF після онлайн-реєстрації Захист продовжений до 30.09.2026 Прийти у заброньований час до МВС та отримати нову наклейку Нова візова наклейка вже отримана Захист продовжений до 31.03.2027 Щодо дедлайну 30 вересня додаткових дій не потрібно Візит пропущено, нової наклейки немає До 30.09.2026 ще діє продовження після онлайн-реєстрації Перевірити можливість альтернативної дати. Якщо наклейки не буде до дедлайну, захист закінчиться

Кого стосується дедлайн 30 вересня

Насамперед дедлайн стосується тих, хто мав тимчасовий захист із терміном дії до 31 березня 2026 року, вчасно пройшов онлайн-реєстрацію до 15 березня та забронював особистий візит, але ще не отримав нову візову наклейку.

Після успішної онлайн-реєстрації в особистому кабінеті з’явилося підтвердження у форматі PDF. Воно засвідчує продовження тимчасового захисту до 30 вересня, але не продовжує його автоматично до 2027 року.

Як перевірити дату свого візиту

Адресу відділення, дату та час прийому можна знайти у підтвердженні, яке надсилали на електронну пошту після онлайн-реєстрації. Та сама інформація доступна в особистому кабінеті на Інформаційному порталі для іноземців у вкладці «Мої бронювання».

Якщо бронювання ще чинне, дату можна змінити в особистому кабінеті, але не пізніше ніж за 48 годин до запланованого прийому.

МВС не радить переносити візит без серйозної причини. Вільного нового терміну до кінця вересня може вже не бути, а отримання конкретної альтернативної дати не гарантується.

Що буде, якщо не отримати наклейку

Якщо людина пройшла онлайн-реєстрацію, але не прийшла до МВС по нову наклейку, її тимчасовий захист закінчиться 30 вересня 2026 року. Саме особистий візит та отримання нової наклейки продовжують його до 31 березня 2027 року.

Після втрати захисту доведеться подавати нову заяву. МВС розглядатиме її за правилами, які діятимуть на момент нового звернення. При цьому безперервність попереднього перебування з тимчасовим захистом не зберігається. Вона може мати значення, зокрема, для отримання спеціального дозволу на довгострокове проживання.

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Є й додатковий нюанс. Із 5 серпня 2026 року для нових і повторних заяв частини осіб віком від 18 до 60 років, які підлягають військовому обов’язку в Україні, діє додаткова вимога щодо підтвердження виконання військового обов’язку. Вона не стосується звичайного продовження чинного захисту, але може бути важливою, якщо захист припиниться і людина подаватиме заяву повторно.

Що робити, якщо пропустили призначений термін

У такому разі альтернативну дату можна обрати через два дні після пропущеного візиту — в особистому кабінеті, у вкладці «Мої бронювання».

Але новий термін може бути значно пізнішим за попередній. Якщо він випаде вже після 30 вересня і нову візову наклейку до дедлайну отримати не вдасться, тимчасовий захист закінчиться.

Що показувати роботодавцю та страховій до отримання наклейки

До особистого візиту доказом продовження тимчасового захисту до 30 вересня є PDF-підтвердження з особистого кабінету. Роботодавці, медичні страхові компанії та чеські органи влади також можуть перевірити статус онлайн — для цього використовуються дата народження та реєстраційний номер із підтвердження.

При цьому медичне страхування саме по собі автоматично не продовжується лише через онлайн-реєстрацію. МВС радить звернутися до своєї страхової компанії та перевірити, як саме вона оновлює дані про чинність страхування.

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