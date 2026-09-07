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Скільки коштує німецький паспорт

Особисті фінанси
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Скільки коштує німецький паспорт
Скільки коштує німецький паспорт
Набуття громадянства передбачає виконання багатьох обов’язкових вимог.
Про це пише Новини. LIVE з посиланням на Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини.
По-перше, доведеться досягти мінімального терміну осілості 5 років на основі документу про легальне перебування на території країни. Без цього заяву іноземців навіть не розглядають.
По-друге, необхідно довести свою інтеграцію в німецьке суспільство шляхом складання тесту на знання мови. Додатково вимагають наявності стабільного джерела доходу та юридичного права на житло, відсутності судимостей і заборон на перетин кордонів Європейського Союзу.

Скільки коштує паспорт

Базова плата залежить від віку, а додаткові послуги оплачуються за окремим тарифом. Станом на вересень 2026 року оформлення документа на 32 сторінки (міжнародного стандарту) за основним місцем проживання коштує:
  • для осіб від 24 років — 70 євро (дійсний 10 років);
  • для осіб до 24 років — 37,50 євро (дійсний 6 років).
«Тимчасовий паспорт коштує 26 євро незалежно від віку. Документ не містить чіпа і дійсний максимум 12 місяців. Зазвичай його видають лише тоді, коли вам терміново потрібен документ, що посвідчує особу, для поїздки», — йдеться на порталі.
Щоб отримати паспорт набагато швидше, ніж у разі звичайної процедури, доведеться заплатити 102 євро базового збору плюс 32 євро за додаткові витрати. Особи до 24 років витрачають 69,50 євро адміністративного збору.
Якщо потрібно оформити документ з 48 сторінками, треба віддати від 59,50 до 92 євро залежно від віку заявника плюс 22 євро додаткової плати.
За матеріалами:
Finance.ua
Німеччина
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