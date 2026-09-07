Висока ставка з підвохом: 69% іноземних працівників у Польщі стикалися з непрозорими схемами формування оплати Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Працівники в Польщі дедалі частіше перевіряють агенції

Через агенції зайнятості в Польщі 69% іноземних працівників із досвідом роботи особисто стикалися щонайменше з однією непрозорою практикою, пов’язаною з формуванням ставки або оформленням оплати праці. У 57,8% випадків працівники мали досвід двох і більше таких практик.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Аналітичного центру Gremi Personal

Як показало опитування, найчастіше працівники описують високе netto без зрозумілого пояснення brutto, ZUS, податків та утримань, нижчу офіційну базу з умовними бонусами, розбіжності в кількості годин або ставці, неочікувані відрахування після початку роботи, а також спеціальні форми договору чи статусу, завдяки яким обіцяють вищу суму на руки.

Частота такого досвіду зростає разом із кількістю агенцій, через які працювали респонденти. Серед тих, хто мав досвід роботи лише через одну агенцію, із непрозорими практиками особисто стикалися 44%.

Серед працівників із досвідом роботи через дві-чотири агенції цей показник становить 74,5%, а серед тих, хто пройшов через п’ять і більше агенцій, 88,9%.

Висока ставка все ще впливає на вибір вакансії

Висока ставка при цьому залишається важливим фактором під час вибору вакансії. 64,3% респондентів оцінюють її вплив на вибір роботи у 4−5 балів із 5. Водночас 74,5% опитаних зазначили, що з часом стали обережніше ставитися до пропозицій із помітно вищою оплатою.

Найпомітніше ця зміна проявляється серед працівників зі стажем роботи в Польщі від трьох років. 95,2% із них або обирають повністю прозору вакансію, або готові розглядати вищу ставку лише після отримання письмового пояснення та можливості перевірити принцип її формування.

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Завжди або майже завжди перевіряють агенцію та умови роботи до погодження на вакансію 63,8% працівників цієї групи. Серед працівників зі стажем до трьох років таких 28,9%.

Працівники побоюються проблем із документами та страхуванням

79,5% респондентів побоюються проблем із ZUS та страхуванням, 77,0% - із легальністю роботи та документами на перебування, 70,0% - податкових проблем, 69,8% - перевірок контролюючих органів (PIP, ZUS, KAS або Straż Graniczna).

44,5% чули у своєму оточенні історії про рішення щодо повернення, заборону повторного в’їзду або випадки, які самі працівники називали «депортацією».

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що ринок праці у великих польських містах приваблює жителів менших населених пунктів. Водночас рівень безробіття в різних містах країни помітно відрізняється. Найкраща ситуація з працевлаштуванням склалася у Варшаві. За даними GUS, столиця має один із найнижчих рівнів безробіття серед 16 проаналізованих міст. Станом на кінець червня показник становив 1,6%. Варшава залишається найбільшим економічним центром Польщі. У столиці розташовані головні офіси великих підприємств, установ і компаній зі сфер послуг, фінансів, нових технологій та торгівлі. Тому в місті порівняно легко знайти роботу.

Також ми розповідали , що українці за кордоном не лише шукають роботу, а й активно створюють власний бізнес. Та разом із підприємцями з України виїжджають капітал, робочі місця та бізнес-компетенції. У 2023−2024 роках кожен десятий новий бізнес у Польщі засновували українці. А лише протягом 2022−2023 років у країні зареєстрували 48,5 тис. українських приватних підприємств.

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