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Де в Польщі найпростіше знайти роботу: топ-10 міст

Особисті фінанси
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Найкраща ситуація з працевлаштуванням склалася у Варшаві
Найкраща ситуація з працевлаштуванням склалася у Варшаві
Ринок праці у великих польських містах приваблює жителів менших населених пунктів. Водночас рівень безробіття в різних містах країни помітно відрізняється. Business Insider проаналізував ситуацію у 16 найбільших воєводських містах і визначив, де найпростіше знайти роботу.
Про це пише InPoland.net.pl.

Де найпростіше знайти роботу

Найкраща ситуація з працевлаштуванням склалася у Варшаві. За даними GUS, столиця має один із найнижчих рівнів безробіття серед 16 проаналізованих міст. Станом на кінець червня показник становив 1,6%.
Варшава залишається найбільшим економічним центром Польщі. У столиці розташовані головні офіси великих підприємств, установ і компаній зі сфер послуг, фінансів, нових технологій та торгівлі. Тому в місті порівняно легко знайти роботу.

ТОП-10 міст Польщі для роботи

До десятки міст із найкращою ситуацією на ринку праці увійшли:
  1. Варшава.
  2. Познань.
  3. Катовіце.
  4. Вроцлав.
  5. Краків.
  6. Бидгощ.
  7. Ольштин.
  8. Ополе.
  9. Гданськ.
  10. Щецин.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Польща залишається одним із головних напрямків трудової міграції українців. Причиною є не лише географічна близькість, а й значно вищі зарплати. Найбільше у Польщі традиційно заробляють фахівці IT, керівники, працівники фінансового сектору, інженери, спеціалісти фармацевтичної та медичної сфер. Високі зарплати також можна отримати у транспорті та логістиці за умови відповідної кваліфікації.
Також ми розповідали, що українці за кордоном не лише шукають роботу, а й активно створюють власний бізнес. Та разом із підприємцями з України виїжджають капітал, робочі місця та бізнес-компетенції. У 2023−2024 роках кожен десятий новий бізнес у Польщі засновували українці. А лише протягом 2022−2023 років у країні зареєстрували 48,5 тис. українських приватних підприємств.
Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик раніше заявив, що якби всі українці об’єдналися та не пішли на роботу, польська економіка зупинилася б за одну ніч. «Якби не громадяни України, ми б чекали на автобус 10 хвилин, а не п’ять. Бо вони заповнюють прогалини на польському ринку праці. Тому певна частина польської економіки залежить від біженців з України. Загалом, це українці, які живуть у Польщі, і нам потрібно повторювати це все частіше, бо якби у нас була така ситуація, одного дня, коли всі українці об’єднаються і не підуть на роботу, польська економіка зупиниться», — сказав він.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаПольща
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