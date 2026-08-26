Скільки можна заробити у сусідніх країнах: де зарплати значно вищі за українські Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Які зарплати в європейських країних, які межують з Україною

Економічна інтеграція з Європейським Союзом, міграція та повномасштабна війна суттєво змінили український ринок праці за останні роки. Однак, попри поступове зростання номінальних виплат всередині країни, різниця в доходах між Україною та сусідніми державами залишається значною.

У цьому матеріалі Finance.ua порівняємо середні та мінімальні зарплати в Україні, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Молдові, а також розглянемо, скільки грошей залишається у працівників після сплати податків та покриття базових життєвих витрат.

Мінімальні та середні зарплати в Україні та ЄС

Порівняння номінальних виплат демонструє значний розрив між країнами-членами ЄС, Молдовою та Україною.

У таблиці можна розглянути орієнтовні зарплати до оподаткування — брутто та після сплати всіх податків і внесків — нетто. Нижче наведено найсвіжіші доступні на серпень 2026 року дані, а суми в євро є орієнтовними перерахунками.

Країна Мінімальна (брутто) Мінімальна (нетто) Середня (брутто) Середня (нетто) Україна 8 тис. грн (175 євро) 6 440 грн (141 євро) 23 тис. грн (505 євро) 18 500 грн (406 євро) Польща 4 806 злотих (1 120 євро) 3 580 злотих (835 євро) 8 800 злотих (2 050 євро) 6 350 злотих (1480 євро) Словаччина 915 євро 715 євро 1 650 євро 1 230 євро Угорщина 322 800 форинтів (815 євро) 214 600 форинтів (540 євро) 685 тис. форинтів (1370 євро) 455 500 форинтів (1 150 євро) Румунія 4 325 леїв (865 євро) 2 530 леїв (605 євро) 8 600 леїв (1 730 євро) 5 300 леїв (1 060 євро) Молдова 6 300 леїв (325 євро) 5 100 леїв (260 євро) 14 300 леїв (740 євро) 11 600 леїв (600 євро)

Варто зауважити, що реальні фінальні суми можуть відрізнятися залежно від наявності податкових пільг, наявності дітей та статусу резидента країни.

Польща

Польща залишається одним із головних напрямків трудової міграції українців. Причиною є не лише географічна близькість, а й значно вищі зарплати.

Найбільше у Польщі традиційно заробляють фахівці IT, керівники, працівники фінансового сектору, інженери, спеціалісти фармацевтичної та медичної сфер. Високі зарплати також можна отримати у транспорті та логістиці за умови відповідної кваліфікації.

Медики в Польщі заробляють досить непогано, джерело фото: pexels

Водночас життя у Польщі коштує дорожче, ніж в Україні. Особливо це помітно у Варшаві, Кракові, Вроцлаві та Гданську. Тому людина, яка отримує польську зарплату, не може просто перевести її у гривні та вважати всю різницю чистим додатковим доходом.

Словаччина

У Словаччині зарплати протягом року коливаються залежно від сезону та структури виплат. Трудове законодавство країни чітко ділить усі види робіт на шість ступенів складності праці.

За мінімальної зарплати 915 євро, для складніших професій мінімальні ставки значно вищі — від 1 031 євро на другому рівні складності до 1 495 євро на шостому.

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Найбільші доходи у країні мають фахівці IT та телекомунікацій, керівники, фінансисти, інженери та спеціалісти автомобільної промисловості.

Угорщина

В Угорщині номінальна середня зарплата має дуже високий вигляд. Але значно важливіше подивитися на суму після податків, а ще краще — середню зарплату. Саме вона краще демонструє, скільки отримує типовий працівник.

Найвищі зарплати в Угорщині зосереджені в IT, фінансах, інженерії, фармацевтиці, управлінні та деяких технічних спеціальностях.

Румунія

Румунія за останні роки помітно скоротила відставання від інших країн Центральної та Східної Європи. Найкраще в країні оплачуються IT, банківський сектор, страхування, нафтогазова галузь, інженерія та керівні посади.

Молдова

Молдова — єдина з п’яти сусідніх країн, де рівень зарплат значно ближчий до українського. Водночас Молдова має нижчу вартість життя. Кишинів 2026 року залишається однією з найдоступніших європейських столиць за витратами на житло, харчування та транспорт.

Найкраще у Молдові оплачуються IT, фінанси, телекомунікації, фармацевтика, управління та окремі технічні професії.

Реальні доходи: вартість життя та купівельна спроможність

Порівняння номінальної зарплати «на руки» не дає повної картини без урахування базових щомісячних витрат. Вартість оренди житла, комунальних послуг, харчів та транспорту в країнах ЄС суттєво вища, ніж в Україні.

Оренда житла та комунальні послуги

Так, в Україні оренда однокімнатної квартири в обласному центрі (крім найдорожчих Києва, Ужгорода чи Львова) обходиться в середньому у 200−350 євро. Комунальні послуги — 60−100 євро.

У Польщі, Словаччині, Угорщині чи Румунії у таких великих містах як Варшава, Братислава, Будапешт, Бухарест оренда аналогічного житла коштує відчутно дорожче — від 550 до 800 євро, а комунальні платежі та обслуговування будинку — ще 150−250 євро.

Водночас у Молдові вартість оренди у Кишиневі співмірна з українськими цінами у великих містах — 300−450 євро.

Оренда житла в Європі значно дорожча, ніж в Україні, джерело фото: pexels

Продуктовий кошик та харчування

Ціни на базові харчі в Польщі та Румунії часто наближені до українських завдяки високій конкуренції та масштабам мереж. А у Словаччині та Угорщині продуктовий кошик дорожчий на 15−30%, тому і базові витрати вищі.

Транспорт і послуги

Громадський транспорт, б’юті-послуги, медицина поза базовою страховкою та побутовий сервіс у країнах-сусідах з ЄС також дорожчі у 2−3 рази порівняно з Україною.

Отже, 2026 року середня зарплата у країнах ЄС, що межують з Україною, залишається суттєво вищою за українську. Найбільша перевага — у Польщі, де навіть мінімальна зарплата у перерахунку на євро перевищує українську середню зарплату.

Проте порівнювати країни лише за зарплатами некоректно. Після сплати податків, оренди, комунальних послуг, продуктів і транспорту різниця скорочується. Особливо це стосується великих міст — Варшави, Братислави, Будапешта та Бухареста.

Водночас навіть після врахування цих витрат працівники з дефіцитними професіями у Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії, як правило, мають вищу купівельну спроможність, ніж працівники з аналогічною кваліфікацією в Україні. Саме це, а не сама цифра зарплати у вакансії, є головною причиною привабливості сусідніх ринків праці.

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