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Як відбирати стартапи для інвестування: про головні критерії

Особисті фінанси
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Інвестиції
Інвестиції
В минулому розмір інвестування в стартапи сягав десятків, а то й сотень тисяч доларів, але зараз цей процес значно спростився — сьогодні для цього достатньо значно меншої суми, а потенційна дохідність жодним чином не порушується.
Про те, як українцям почати інвестувати в технологічні стартапи з сумою від 5 тис. доларів, в рамках Invest Fest розповіла виконавча директорка ангельського синдикату Iclub — Анна Магєра.
На початку спікерка навела приклади таких технологічних гігантів, як Google, Facebook/Meta та OpenAI, які свого часу розпочинали як венчурні стартапи. Інвестори, які підтримали ці компанії на ранніх етапах, у підсумку отримали значні прибутки. Зокрема, Магєра згадала інвестора, який свого часу вклав у Google $100 тис. За її словами, згодом ця інвестиція принесла йому прибуток у мільйонах доларів.
Як наголосила фахівчиня, ключовим для венчурного інвестування є вміння знаходити компанії з високим потенціалом зростання та правильно оцінювати їхні перспективи.
Відповідаючи на запитання, чи реально сьогодні розпочати інвестувати у венчурні стартапи з $5 тис., Магєра зазначила, що завдяки інвесторським клубам і синдикатам цей процес став значно доступнішим. Якщо раніше доступ до венчурного інвестування був переважно обмежений, а мінімальний чек міг становити близько $1 млн, то нині через професійні фонди можна інвестувати від $5−10 тис.
Як приклад спікерка навела п’ять синдикатів, які у 2025 році сукупно проінвестували $30 млн.
Джерело: <a href="https://specials.minfin.com.ua/investfest">Invest Fest</a>
Джерело: Invest Fest
Чи не найголовніший момент, за словами Магєри, полягає в створенні портфелю. Так, найбільшою помилкою початківців є інвестування в 1−2 стартапи. Як зазначила спікерка, в венчурі працює інша математика:
  • 50% стартапів не повертають інвестиції;
  • 30−40% повертають частину;
  • 10−20% приносять вам основний прибуток.
Тому, як наголосила виконавча директорка ангельського синдикату Iclub, важливими в створенні портфелю є два моменти: глибокий аналіз стартапу (due diligence) та диверсифікація.
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Головними принципами диверсифікації, як зазначила Магєра, є:
  • 10−20+ угод у портфелі за 3−5 років;
  • 5−10 тис. доларів в одну угоду;
  • не більше 5−7% загального капіталу в одну угоду;
  • виділяємо 10−15% на ризикові активи, які потенційно можуть принести нам значно більший прибуток;
  • фокус не на одному стартапі, а на портфелі;
  • секторальна диверсифікація;
  • географія (чи виробляє новий ринок);
  • регулярність.
Якщо ж брати до уваги саме те, як відбирати стартапи для інвестування, то тут Магєра робить акцент на трьох ключових критеріях: команді, ринку та продукту/технології. Та найсильнішим фактором, на який першочергово треба звертати увагу, є саме команда.
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Щодо ризиків у венчурному інвестуванні, фахівчиня виокремила кілька ключових моментів:
  • частина інвестицій може не повернутися. До цього ризику варто бути готовим заздалегідь;
  • тривалий горизонт інвестування. У середньому варто розраховувати на 5−10 років;
  • низька ліквідність. Швидко вийти з інвестиції та повернути вкладені кошти може бути складно.
Якщо ви все ж вирішили інвестувати у стартап, фахівчиня радить дотримуватися кількох принципів:
  • інвестувати портфелем, а не робити ставку на одну компанію;
  • думати довгостроково та бути готовим чекати на результат;
  • інвестувати лише ті кошти, якими ви готові ризикувати;
  • вчитися на кожній угоді та аналізувати результати попередніх інвестицій;
  • працювати з досвідченими партнерами, які допоможуть оцінювати стартапи та ризики.
Андрій Сурков
Андрій Сурков
Випусковий редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїСтартап
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