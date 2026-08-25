Як відбирати стартапи для інвестування: про головні критерії Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Інвестиції

В минулому розмір інвестування в стартапи сягав десятків, а то й сотень тисяч доларів, але зараз цей процес значно спростився — сьогодні для цього достатньо значно меншої суми, а потенційна дохідність жодним чином не порушується.

Про те, як українцям почати інвестувати в технологічні стартапи з сумою від 5 тис. доларів, в рамках Invest Fest розповіла виконавча директорка ангельського синдикату Iclub — Анна Магєра.

На початку спікерка навела приклади таких технологічних гігантів, як Google, Facebook/Meta та OpenAI, які свого часу розпочинали як венчурні стартапи. Інвестори, які підтримали ці компанії на ранніх етапах, у підсумку отримали значні прибутки. Зокрема, Магєра згадала інвестора, який свого часу вклав у Google $100 тис. За її словами, згодом ця інвестиція принесла йому прибуток у мільйонах доларів.

Як наголосила фахівчиня, ключовим для венчурного інвестування є вміння знаходити компанії з високим потенціалом зростання та правильно оцінювати їхні перспективи.

Відповідаючи на запитання, чи реально сьогодні розпочати інвестувати у венчурні стартапи з $5 тис., Магєра зазначила, що завдяки інвесторським клубам і синдикатам цей процес став значно доступнішим. Якщо раніше доступ до венчурного інвестування був переважно обмежений, а мінімальний чек міг становити близько $1 млн, то нині через професійні фонди можна інвестувати від $5−10 тис.

Як приклад спікерка навела п’ять синдикатів, які у 2025 році сукупно проінвестували $30 млн.

Чи не найголовніший момент, за словами Магєри, полягає в створенні портфелю. Так, найбільшою помилкою початківців є інвестування в 1−2 стартапи. Як зазначила спікерка, в венчурі працює інша математика:

50% стартапів не повертають інвестиції;

30−40% повертають частину;

10−20% приносять вам основний прибуток.

Тому, як наголосила виконавча директорка ангельського синдикату Iclub, важливими в створенні портфелю є два моменти: глибокий аналіз стартапу (due diligence) та диверсифікація.

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Головними принципами диверсифікації, як зазначила Магєра, є:

10−20+ угод у портфелі за 3−5 років;

5−10 тис. доларів в одну угоду;

не більше 5−7% загального капіталу в одну угоду;

виділяємо 10−15% на ризикові активи, які потенційно можуть принести нам значно більший прибуток;

фокус не на одному стартапі, а на портфелі;

секторальна диверсифікація;

географія (чи виробляє новий ринок);

регулярність.

Якщо ж брати до уваги саме те, як відбирати стартапи для інвестування, то тут Магєра робить акцент на трьох ключових критеріях: команді, ринку та продукту/технології. Та найсильнішим фактором, на який першочергово треба звертати увагу, є саме команда.

Щодо ризиків у венчурному інвестуванні, фахівчиня виокремила кілька ключових моментів:

частина інвестицій може не повернутися. До цього ризику варто бути готовим заздалегідь;

тривалий горизонт інвестування. У середньому варто розраховувати на 5−10 років;

низька ліквідність. Швидко вийти з інвестиції та повернути вкладені кошти може бути складно.

Якщо ви все ж вирішили інвестувати у стартап, фахівчиня радить дотримуватися кількох принципів:

інвестувати портфелем, а не робити ставку на одну компанію;

думати довгостроково та бути готовим чекати на результат;

інвестувати лише ті кошти, якими ви готові ризикувати;

вчитися на кожній угоді та аналізувати результати попередніх інвестицій;

працювати з досвідченими партнерами, які допоможуть оцінювати стартапи та ризики.

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