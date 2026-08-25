Пенсійний фонд затвердив нові показники зарплати для обчислення пенсій

Показник, який Пенсійний фонд використовує під час розрахунку пенсій, за перше півріччя 2026 року помітно зріс. У червні середня зарплата, що враховується для обчислення пенсій, перевищила 28 тис. грн — це майже на третину більше, ніж на початку року.
За шість місяців показник збільшився на 6 293,63 грн, або 28,8%.
Нагадаємо, у березні ПФУ провів автоматичну індексацію пенсій для 9,5 млн громадян. Після перерахунку середній розмір пенсії в Україні становив 7 137,26 грн, а середня сума підвищення — 648,93 грн.
Раніше ми повідомляли, що Мінсоцполітики планує нову пенсійну реформу, що передбачає трирівневу пенсійну систему та добровільну накопичувальну модель замість обов’язкової.
Також ми писали, що після зміни місця проживання багато пенсіонерів помилково вважають, що Пенсійний фонд України отримує дані про нову адресу автоматично. Насправді це не так. Як це зробити — пояснили тут.