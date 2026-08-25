Як зростуть стипендії студентів з 1 вересня (таблиця) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Як зростуть стипендії студентів з 1 вересня (таблиця)

З 1 вересня 2026 року вдвічі зростуть академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Як пише МОН, у Державному бюджеті на 2026 рік передбачено на виплату академічних та іменних стипендій на 1,2 млрд грн більше, ніж торік.

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«Підвищення стипендій було ініційоване Президентом України, і МОН підготувало необхідні зміни для його реалізації. Навіть у воєнний час держава продовжує підтримувати молодих людей, які здобувають професії та освіту, потрібні для відновлення та розвитку країни. Подвоєння виплат робить державну підтримку відчутнішою та дає більше можливостей зосередитися на навчанні й академічних результатах», — зазначив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Як зміняться основні розміри стипендій для здобувачів освіти за державним замовленням

Також удвічі збільшуються окремі стипендії для переможців інтелектуальних змагань.

Постанова також установлює розміри стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців:

2 500 грн на місяць — для учнів державних мистецьких ліцеїв;

7 600 грн — для студентів закладів фахової передвищої освіти;

10 000 грн — для студентів бакалаврату та магістратури.

Окрім підвищення виплат, рішення врегульовує можливість виплачувати академічні стипендії аспірантам денної форми, які навчаються у приватних закладах вищої освіти за державним замовленням. Право на призначену стипендію також зберігатиметься за здобувачами освіти під час участі у програмах академічної мобільності відповідно до встановлених умов.

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Ми писали, що студенти можуть змінити місце реєстрації в гуртожитку без відвідування ЦНАП і подання паперових документів. Нова послуга стала доступною на порталі «Дія» і дає змогу подати заяву онлайн, а після її погодження закладом освіти — оплатити послугу та дочекатися рішення про реєстрацію.

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