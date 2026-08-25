0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як зростуть стипендії студентів з 1 вересня (таблиця)

Особисті фінанси
34
Як зростуть стипендії студентів з 1 вересня (таблиця)
Як зростуть стипендії студентів з 1 вересня (таблиця)
З 1 вересня 2026 року вдвічі зростуть академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
Як пише МОН, у Державному бюджеті на 2026 рік передбачено на виплату академічних та іменних стипендій на 1,2 млрд грн більше, ніж торік.
Читайте також
«Підвищення стипендій було ініційоване Президентом України, і МОН підготувало необхідні зміни для його реалізації. Навіть у воєнний час держава продовжує підтримувати молодих людей, які здобувають професії та освіту, потрібні для відновлення та розвитку країни. Подвоєння виплат робить державну підтримку відчутнішою та дає більше можливостей зосередитися на навчанні й академічних результатах», — зазначив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Як зміняться основні розміри стипендій для здобувачів освіти за державним замовленням

Також удвічі збільшуються окремі стипендії для переможців інтелектуальних змагань.
Як зростуть стипендії студентів з 1 вересня (таблиця)
Як зростуть стипендії студентів з 1 вересня (таблиця)
Як зростуть стипендії студентів з 1 вересня (таблиця)
Постанова також установлює розміри стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців:
  • 2 500 грн на місяць — для учнів державних мистецьких ліцеїв;
  • 7 600 грн — для студентів закладів фахової передвищої освіти;
  • 10 000 грн — для студентів бакалаврату та магістратури.
Окрім підвищення виплат, рішення врегульовує можливість виплачувати академічні стипендії аспірантам денної форми, які навчаються у приватних закладах вищої освіти за державним замовленням. Право на призначену стипендію також зберігатиметься за здобувачами освіти під час участі у програмах академічної мобільності відповідно до встановлених умов.
Читайте також
Ми писали, що студенти можуть змінити місце реєстрації в гуртожитку без відвідування ЦНАП і подання паперових документів. Нова послуга стала доступною на порталі «Дія» і дає змогу подати заяву онлайн, а після її погодження закладом освіти — оплатити послугу та дочекатися рішення про реєстрацію.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
СтудентиГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems