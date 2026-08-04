Студенти можуть змінити реєстрацію в гуртожитку онлайн у «Дії»
Як змінити місце реєстрації через «Дію»
- перевірити свої персональні дані;
- обрати варіант реєстрації місця проживання в гуртожитку;
- вказати заклад освіти та адресу гуртожитку;
- якщо договір про проживання укладено в паперовій формі — зазначити його номер і дату;
- підписати заяву за допомогою КЕП або Дія.Підпису.
Де вже працює сервіс
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Національний університет «Києво-Могилянська академія»
- Національний університет «Львівська політехніка»
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
- Національний університет «Київський авіаційний інститут»
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
- Український державний університет імені Михайла Драгоманова
- Національний університет «Одеська юридична академія»
- Західноукраїнський національний університет
- Київський національний університет технологій та дизайну
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
- Вінницький національний технічний університет
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
- Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
- Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
- Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
- Полтавський державний аграрний університет
- Сумський національний аграрний університет
- Білоцерківський національний аграрний університет
- Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
- Центральноукраїнський національний технічний університет
- Уманський національний університет
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