Студенти можуть змінити реєстрацію в гуртожитку онлайн у «Дії» Сьогодні 16:48

Студентки у гуртожитку

Студенти можуть змінити місце реєстрації в гуртожитку без відвідування ЦНАП і подання паперових документів. Нова послуга стала доступною на порталі «Дія» і дає змогу подати заяву онлайн, а після її погодження закладом освіти — оплатити послугу та дочекатися рішення про реєстрацію.

Про це пише пресслужба «Дії».

Як змінити місце реєстрації через «Дію»

Для оформлення реєстрації потрібно авторизуватися на порталі «Дія» та перейти в розділ «Послуги» → «Усі послуги» → «Зміна місця проживання».

Далі необхідно:

перевірити свої персональні дані;

обрати варіант реєстрації місця проживання в гуртожитку;

вказати заклад освіти та адресу гуртожитку;

якщо договір про проживання укладено в паперовій формі — зазначити його номер і дату;

підписати заяву за допомогою КЕП або Дія.Підпису.

Після того як заклад освіти погодить заяву, потрібно оплатити послугу та дочекатися рішення про реєстрацію.

Скористатися сервісом можуть студенти, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, уклали договір про проживання в гуртожитку та не є військовозобов’язаними.

Де вже працює сервіс

Наразі до онлайн-послуги долучилися 23 заклади вищої освіти:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет «Львівська політехніка»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Національний університет «Київський авіаційний інститут»

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Національний університет «Одеська юридична академія»

Західноукраїнський національний університет

Київський національний університет технологій та дизайну

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

Вінницький національний технічний університет

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Полтавський державний аграрний університет

Сумський національний аграрний університет

Білоцерківський національний аграрний університет

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Центральноукраїнський національний технічний університет

Уманський національний університет

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що перелік закладів, у яких доступна послуга, поступово розширюватиметься. Новий сервіс має спростити оформлення документів і дозволити студентам вирішувати питання реєстрації дистанційно.

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