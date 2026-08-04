Обмін даними між прикордонниками і податковою: що саме перевірятимуть
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Державна прикордонна служба та Державна податкова служба підписали договір і протокол про інформаційну взаємодію, які передбачають автоматизований електронний обмін даними між відомствами. Така взаємодія здійснюватиметься в межах визначених законодавством повноважень та відповідатиме вимогам законодавства.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі Укрінформу.
Як працюватиме обмін даними
За словами Демченка, Адміністрація ДПСУ надаватиме інформацію ДПС в автоматизованому режимі за допомогою програмних засобів інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи. Учасниками цієї системи вже є понад 20 державних структур.
Раніше обмін інформацією між ДПС та ДПСУ здійснювався шляхом офіційного листування, а запити опрацьовувалися вручну. Після необхідного технічного налаштування дані передаватимуться автоматично через захищені інформаційні системи.
Асоціація платників податків України зазначає, що запуск автоматизованого обміну даними не передбачає запровадження додаткових перевірок або необхідності отримувати довідки від ДПС безпосередньо під час перетину кордону.
За даними асоціації, сама наявність податкового боргу не є підставою для заборони виїзду за кордон. Таке обмеження, як і раніше, може бути застосоване виключно за рішенням суду в порядку, визначеному законодавством.
В асоціації також наголошують, що система не передбачає постійного моніторингу всіх громадян. Запити формуватимуться щодо конкретної особи або транспортного засобу за наявності законних підстав.
Кожен запит має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом конкретного посадовця ДПС із фіксацією часу. Дії користувачів системи також реєструватимуться в електронних журналах аудиту.
Для чого ДПС потрібна інформація про перетин кордону
Інформація про перетин кордону використовуватиметься для трьох головних цілей:
1. Виявлення «директорів-закордонників».
Дані прикордонників допоможуть оперативно виявляти випадки, коли важливі документи, фінансові звіти чи договори підприємства підписував керівник, який у цей момент фактично перебував за кордоном. Якщо КЕП директора активували в Україні, а сам він у цей час знаходився в іншій країні — такі операції компанії миттєво потраплять під жорстку перевірку на фіктивність.
Податкова миттєво бачитиме, чи перебувала людина в Україні понад 183 дні протягом року. Це головний критерій для точного контролю за доходами українців, які тривалий час живуть за кордоном, а також для ефективного виявлення схем ухилення від оподаткування.
3. Боротьба з «сірим» імпортом.
ДПС звірятиме дані про регулярність перетину кордону громадянами та автівками. Це допоможе відстежувати тіньові комерційні закупівлі, що завозяться під виглядом «особистих речей» без сплати мита.
Що радять платникам податків
Асоціація платників податків України рекомендує керівникам підприємств дотримуватися правил електронного документообігу та не передавати іншим особам власний КЕП.
Громадянам, які тривалий час перебувають за кордоном, асоціація радить вести облік днів перебування в Україні та за її межами, щоб за необхідності мати можливість підтвердити свій статус податкового резидента.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Державна податкова служба та Державна прикордонна служба України запровадили автоматичний обмін інформацією про перетин кордону громадянами та транспортом. Раніше податкова запитувала дані через листи. Прикордонникам доводилося вручну опрацьовувати кожен лист і готувати відповіді.
Тепер процес автоматизовано. Працівник ДПС формує запит в електронній формі, а система автоматично створює відповідь за лічені секунди без залучення працівників до ручного опрацювання.