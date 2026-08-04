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Президент затвердив права мобілізованих засуджених

Казна та Політика
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Президент Володимир Зеленський 4 серпня підписав закон, котрий визначає права та умови проходження військової служби для осіб, які були умовно-достроково звільнені від відбування покарання для служби за контрактом у ЗСУ.
Про це мовиться у картці законопроєкту.
Відповідний законопроєкт № 15225 вносить зміни до законів про соціальний і правовий захист військовослужбовців та про військовий обов’язок і військову службу.
Зокрема, військові з цієї категорії отримують такі ж права, як і інші військовослужбовці. Серед них — право на щорічну основну відпустку, а також додаткову відпустку у разі повернення з полону.
Закон також розширює перелік місць, де такі військовослужбовці можуть проходити лікування та реабілітацію за рішенням військово-лікарської комісії.
Крім того, документ гарантує жінкам-військовослужбовицям із цієї категорії право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.
Окремі зміни стосуються проходження служби. Закон дозволяє переводити таких військовослужбовців до інших підрозділів Збройних сил України, а також розширює перелік підстав для дострокового розірвання контракту та звільнення з військової служби.
Верховна Рада ухвалила закон 14 липня.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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