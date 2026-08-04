Президент затвердив права мобілізованих засуджених Сьогодні 15:22 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський 4 серпня підписав закон, котрий визначає права та умови проходження військової служби для осіб, які були умовно-достроково звільнені від відбування покарання для служби за контрактом у ЗСУ.

Про це мовиться у картці законопроєкту.

Відповідний законопроєкт № 15225 вносить зміни до законів про соціальний і правовий захист військовослужбовців та про військовий обов’язок і військову службу.

Зокрема, військові з цієї категорії отримують такі ж права, як і інші військовослужбовці. Серед них — право на щорічну основну відпустку, а також додаткову відпустку у разі повернення з полону.

Закон також розширює перелік місць, де такі військовослужбовці можуть проходити лікування та реабілітацію за рішенням військово-лікарської комісії.

Крім того, документ гарантує жінкам-військовослужбовицям із цієї категорії право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Окремі зміни стосуються проходження служби. Закон дозволяє переводити таких військовослужбовців до інших підрозділів Збройних сил України, а також розширює перелік підстав для дострокового розірвання контракту та звільнення з військової служби.

Верховна Рада ухвалила закон 14 липня.

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