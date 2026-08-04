0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які області мають найбільші доходи від податків на майно (інфографіка)

Казна та Політика
58
Банкноти української гривні
Банкноти української гривні
За перше півріччя 2026 року українці вже сплатили податків на майно на понад 30,2 млрд грн, а за підсумками 2025 року місцеві бюджети отримали 58,4 млрд грн.
Найбільші надходження традиційно забезпечують кілька регіонів, тоді як у прифронтових областях вони продовжують скорочуватися.

Які регіони отримують найбільше податку на майно

За підсумками 2025 року найбільші надходження від податку на майно зафіксували у Дніпропетровській області — 9,3 млрд грн. Регіон випередив Київ, який отримав 9 млрд грн від плати за землю, податку на нерухомість і транспортного податку.
До трійки лідерів також увійшла Одеська область із показником 5,25 млрд грн. Четверте місце посіла Львівська область, де надходження становили 4,43 млрд грн.
Які області мають найбільші доходи від податків на майно (інфографіка)
Понад 2 млрд грн до місцевих бюджетів отримали також:
  • Київська область — 3,94 млрд грн;
  • Полтавська область — 2,64 млрд грн;
  • Вінницька область — 2,32 млрд грн.
Загалом Київ та шість областей забезпечили понад 60% усіх надходжень від податку на майно, які торік сягнули 58,38 млрд грн.

Де найбільше зростання

Найдинамічніше доходи від податку на майно за 2021−2025 роки зростали у західних регіонах.
Лідером стала Львівська область, де надходження збільшилися на 132,7%. До регіонів, які більш ніж удвічі наростили доходи, також увійшли:
  • Тернопільська область — +113,4%;
  • Чернівецька область — +113,3%;
  • Закарпатська область — +109,4%.
Місце для вашої реклами
Високі темпи зростання також продемонстрували Вінницька (+86%), Рівненська (+83,8%), Київська (+78,9%) та Івано-Франківська (+76,9%) області.
Водночас у більшості інших регіонів приріст не перевищив 65%. З урахуванням інфляції та девальвації гривні це свідчить про фактичну стагнацію або навіть реальне скорочення доходів.

У прифронтових регіонах надходження продовжують падати

Єдиними регіонами, де надходження від податку на майно скоротилися навіть у номінальному вимірі, залишаються області, що найбільше постраждали від бойових дій.
Читайте також
За підсумками 2025 року ситуація виглядає так:
  • Запорізька область — 1,5 млрд грн (-24%);
  • Харківська область — 1,68 млрд грн (-49,4%);
  • Донецька область — 214 млн грн (-85%);
  • Херсонська область — 62 млн грн (-92,3%);
  • Луганська область — нульові надходження.
Таке скорочення пояснюється наслідками війни, окупацією частини територій, руйнуванням нерухомості та суттєвим зниженням економічної активності в цих регіонах.
За матеріалами:
Слово і Діло
ПодаткиПодатки на нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems