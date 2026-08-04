Які області мають найбільші доходи від податків на майно (інфографіка) Сьогодні 09:11 — Казна та Політика

Банкноти української гривні

За перше півріччя 2026 року українці вже сплатили податків на майно на понад 30,2 млрд грн, а за підсумками 2025 року місцеві бюджети отримали 58,4 млрд грн.

Найбільші надходження традиційно забезпечують кілька регіонів, тоді як у прифронтових областях вони продовжують скорочуватися.

Які регіони отримують найбільше податку на майно

За підсумками 2025 року найбільші надходження від податку на майно зафіксували у Дніпропетровській області — 9,3 млрд грн. Регіон випередив Київ, який отримав 9 млрд грн від плати за землю, податку на нерухомість і транспортного податку.

До трійки лідерів також увійшла Одеська область із показником 5,25 млрд грн. Четверте місце посіла Львівська область, де надходження становили 4,43 млрд грн.

Понад 2 млрд грн до місцевих бюджетів отримали також:

Київська область — 3,94 млрд грн;

Полтавська область — 2,64 млрд грн;

Вінницька область — 2,32 млрд грн.

Загалом Київ та шість областей забезпечили понад 60% усіх надходжень від податку на майно, які торік сягнули 58,38 млрд грн.

Де найбільше зростання

Найдинамічніше доходи від податку на майно за 2021−2025 роки зростали у західних регіонах.

Лідером стала Львівська область, де надходження збільшилися на 132,7%. До регіонів, які більш ніж удвічі наростили доходи, також увійшли:

Тернопільська область — +113,4%;

Чернівецька область — +113,3%;

Закарпатська область — +109,4%.

Високі темпи зростання також продемонстрували Вінницька (+86%), Рівненська (+83,8%), Київська (+78,9%) та Івано-Франківська (+76,9%) області.

Водночас у більшості інших регіонів приріст не перевищив 65%. З урахуванням інфляції та девальвації гривні це свідчить про фактичну стагнацію або навіть реальне скорочення доходів.

У прифронтових регіонах надходження продовжують падати

Єдиними регіонами, де надходження від податку на майно скоротилися навіть у номінальному вимірі, залишаються області, що найбільше постраждали від бойових дій.

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За підсумками 2025 року ситуація виглядає так:

Запорізька область — 1,5 млрд грн (-24%);

Харківська область — 1,68 млрд грн (-49,4%);

Донецька область — 214 млн грн (-85%);

Херсонська область — 62 млн грн (-92,3%);

Луганська область — нульові надходження.

Таке скорочення пояснюється наслідками війни, окупацією частини територій, руйнуванням нерухомості та суттєвим зниженням економічної активності в цих регіонах.

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