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Бізнес дав оцінку результатів своєї діяльності за 5 місяців

Казна та Політика
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Бізнес дав оцінку результатів своєї діяльності за 5 місяців
Бізнес дав оцінку результатів своєї діяльності за 5 місяців
Бізнес п’ять місяців поспіль зберігає позитивні оцінки результатів своєї діяльності.
Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА).
У липні 2026 року ІОДА становив 50.1 порівняно з 50.4 у червні 2026 року (у липні 2025 року — 48.3).
Бізнес дав оцінку результатів своєї діяльності за 5 місяців

Причини

Збереженню оптимістичних оцінок респондентів більшості опитаних секторів сприяли:
  • надходження міжнародної фінансової допомоги;
  • жвавий споживчий попит;
  • бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництва доріг;
  • стабільна ситуація в енергетиці;
  • поліпшення інфляційних очікувань;
  • сезонність.
Водночас стримуючий вплив на економічну активність підприємств мали:
  • посилення інтенсивності обстрілів критично важливих об’єктів;
  • ускладнення логістики;
  • незначне посилення курсових очікувань;
  • дефіцит кваліфікованих кадрів.
Найвищі серед усіх секторів оцінки результатів своєї діяльності вп’яте поспіль мали підприємства будівництва. Натомість підприємства сфери послуг єдині надали стримані оцінки ділової активності.
Респонденти всіх секторів очікували на подальше сповільнення темпів здорожчання закупівельних цін, цін на сировину та матеріали, цін / тарифів на власну продукцію / послуги, а також вартості товарів, закуплених для продажу.
Лише у сфері послуг очікувалося незначне пришвидшення темпів здорожчання цін /тарифів на власні послуги.

Ринок праці поки в кризі

Ситуація на ринку праці залишається складною. Лише респонденти будівництва й надалі очікували на збільшення загальної чисельності працівників, натомість підприємства промисловості та сфери послуг були налаштовані на подальше скорочення персоналу.
Торговельні компанії були налаштовані на незмінну кількість працівників.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
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