Власники елітних авто сплатили майже 167 млн грн податку

Власники дороговартісних автомобілів поповнили місцеві бюджети на 166,8 млн грн транспортного податку в І півріччі 2026 року. Це на 61,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді надходження становили 103,4 млн гривень.
Найбільші суми транспортного податку традиційно сплатили у столиці — 46,7 млн грн.
До регіонів-лідерів також увійшли:
Дніпропетровська область — 15,7 млн грн;
Львівська область — 12,6 млн грн;
Одеська область — 12,4 млн грн.
Які автомобілі підлягають оподаткуванню
У Податковій нагадують, транспортний податок сплачують власники автомобілів, яким не більше п’яти років, а їхня середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня звітного року.
Ставка податку є фіксованою і становить 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль, що є об’єктом оподаткування.