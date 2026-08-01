Власники елітних авто сплатили майже 167 млн грн податку Сьогодні 09:17 — Казна та Політика

Надходження від податку на елітні авто зросли більш ніж на 60%, Фото: magnific

Власники дороговартісних автомобілів поповнили місцеві бюджети на 166,8 млн грн транспортного податку в І півріччі 2026 року. Це на 61,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді надходження становили 103,4 млн гривень.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Де сплатили найбільше

Найбільші суми транспортного податку традиційно сплатили у столиці — 46,7 млн грн.

До регіонів-лідерів також увійшли:

Дніпропетровська область — 15,7 млн грн;

Львівська область — 12,6 млн грн;

Одеська область — 12,4 млн грн.

Які автомобілі підлягають оподаткуванню

У Податковій нагадують, транспортний податок сплачують власники автомобілів, яким не більше п’яти років, а їхня середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня звітного року.

Ставка податку є фіксованою і становить 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

🚘 Хіба ваше авто не заслуговує на найкраще? Знаходьте оптимальні пропозиції завдяки сервісу від Finance.ua

Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як сплачують податок

Фізичним особам контролюючі органи надсилають податкові повідомлення-рішення із зазначенням суми податку та реквізитів для його сплати.

Сплатити визначене податкове зобов’язання необхідно протягом 60 днів з дня отримання такого повідомлення-рішення.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року, подають податкову декларацію та сплачують податок авансовими внесками щокварталу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.