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Власники елітних авто сплатили майже 167 млн грн податку

Казна та Політика
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Надходження від податку на елітні авто зросли більш ніж на 60%
Надходження від податку на елітні авто зросли більш ніж на 60%, Фото: magnific
Власники дороговартісних автомобілів поповнили місцеві бюджети на 166,8 млн грн транспортного податку в І півріччі 2026 року. Це на 61,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді надходження становили 103,4 млн гривень.
Про це повідомили у Державній податковій службі.

Де сплатили найбільше

Найбільші суми транспортного податку традиційно сплатили у столиці — 46,7 млн грн.
До регіонів-лідерів також увійшли:
  • Дніпропетровська область — 15,7 млн грн;
  • Львівська область — 12,6 млн грн;
  • Одеська область — 12,4 млн грн.

Які автомобілі підлягають оподаткуванню

У Податковій нагадують, транспортний податок сплачують власники автомобілів, яким не більше п’яти років, а їхня середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня звітного року.
Ставка податку є фіксованою і становить 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль, що є об’єктом оподаткування.
Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як сплачують податок

Фізичним особам контролюючі органи надсилають податкові повідомлення-рішення із зазначенням суми податку та реквізитів для його сплати.
Сплатити визначене податкове зобов’язання необхідно протягом 60 днів з дня отримання такого повідомлення-рішення.
Юридичні особи самостійно обчислюють суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року, подають податкову декларацію та сплачують податок авансовими внесками щокварталу.
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиАвто
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