У суспільно корисних роботах взяли участь 100 тисяч людей: які зарплати Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

У суспільно корисних роботах взяли участь 100 тисяч людей: які зарплати

Під час дії воєнного стану до суспільно корисних робіт приєдналося вже 100 тисяч клієнтів Державної служби зайнятості.

Лише у 2026 році 17 тисяч людей вже обирали таке працевлаштування.

Середня тривалість робіт, гроші

Наразі працюють в середньому 25 днів, а середня грошова винагорода — близько 9 тисяч гривень.

Учасниками цих видів робіт можуть стати зареєстровані безробітні, внутрішньо переміщені українці, ветерани, ветеранки та пенсіонери віком до 70 років.

Статистика показує, що серед людей від 60 років такий вид зайнятості користується популярністю, в цьому році у СКР вже взяли участь 1,1 тисяча людей такого віку.

Регіони

Найчастіше у Харківській, Запорізькій та Сумській областях. Загалом же найбільшою популярністю СКР користуються у Харківській області — 13,9 тисяч, Полтавській — 9,6 тисяч та Сумській — 9,2 тисячі.

Найпопулярніші види суспільно корисних робіт

допомога маломобільним групам населення з числа пенсіонерів, людей з інвалідністю, людей похилого віку, хворих, які потребують сторонньої допомоги;

допомога ЗСУ: виготовлення захисних сіток, ремонт та пошиття амуніції/спецодягу, допомога в центрах реабілітації, виготовлення консервації та продуктів тривалого зберігання;

роботи на об’єктах забезпечення життєдіяльності та в пунктах укриття;

розбір завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій.

Заробітна плата

За повний місяць роботи в рамках цієї програми може складати від 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, для прифронтових територій та для ветеранів/ветеранок — дві мінімальні заробітні плати.

Для проведення суспільно корисних робіт у кожному регіоні, необхідно:

рішення ОВА про таку діяльність, де обов’язково влада визначає види робіт та перелік організаторів;

договір центру зайнятості з роботодавцем про подальше працевлаштування;

перелік клієнтів, які висловили бажання скористатися такою послугою центру зайнятості;

безпосереднє направлення на роботи, видане центром зайнятості.

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