У суспільно корисних роботах взяли участь 100 тисяч людей: які зарплати
Середня тривалість робіт, гроші
Регіони
Найпопулярніші види суспільно корисних робіт
- допомога маломобільним групам населення з числа пенсіонерів, людей з інвалідністю, людей похилого віку, хворих, які потребують сторонньої допомоги;
- допомога ЗСУ: виготовлення захисних сіток, ремонт та пошиття амуніції/спецодягу, допомога в центрах реабілітації, виготовлення консервації та продуктів тривалого зберігання;
- роботи на об’єктах забезпечення життєдіяльності та в пунктах укриття;
- розбір завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій.
Заробітна плата
- рішення ОВА про таку діяльність, де обов’язково влада визначає види робіт та перелік організаторів;
- договір центру зайнятості з роботодавцем про подальше працевлаштування;
- перелік клієнтів, які висловили бажання скористатися такою послугою центру зайнятості;
- безпосереднє направлення на роботи, видане центром зайнятості.
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