НБУ покращив прогноз зростання ВВП України (прогноз на 2027−2028 роки)

Водночас пом’якшення фіскальної політики та масштабний економічний імпульс завдяки спрямуванню частини зовнішнього фінансування на локалізацію виробництва озброєння, а також більші, ніж торік, урожаї сприятимуть пожвавленню економічної активності у другому півріччі. У результаті НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП на 2026 рік до 1,8%.
Прогнози на 2027−2028 роки
У 2027−2028 роках економічне зростання пришвидшиться до близько 3% завдяки збільшенню інвестицій у розбудову виробничих потужностей, зокрема ОПК, поступовій стабілізації енергетичного сектору, а також подальшому нарощуванню врожаїв і збереженню стійкого споживчого попиту.
Раніше писали, що у червні зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) становило 0,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.У другому кварталі зростання реального ВВП оцінюється на рівні 0,6%.