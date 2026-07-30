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НБУ покращив прогноз зростання ВВП України (прогноз на 2027−2028 роки)

Казна та Політика
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НБУ покращив прогноз зростання ВВП України (прогноз на 2027−2028 роки)
НБУ покращив прогноз зростання ВВП України (прогноз на 2027−2028 роки)
Національний банк покращив прогноз зростання ВВП з 1,3% до 1,8% у 2026 році.
Про це йдеться в даних НБУ.

Причини зростання

У II кварталі зростання економіки відновилося завдяки поліпшенню стану енергосистеми та нарощуванню бюджетних видатків на тлі зниження невизначеності щодо зовнішньої допомоги.
За оцінками НБУ, реальний ВВП у ІІ кварталі зріс на 0,8% р/р.
Суттєвішому зростанню економіки перешкоджають наслідки інтенсифікації атак росії на логістичну інфраструктуру, зокрема блокування портів, енергетику та об’єкти бізнесу.
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Водночас пом’якшення фіскальної політики та масштабний економічний імпульс завдяки спрямуванню частини зовнішнього фінансування на локалізацію виробництва озброєння, а також більші, ніж торік, урожаї сприятимуть пожвавленню економічної активності у другому півріччі. У результаті НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП на 2026 рік до 1,8%.

Прогнози на 2027−2028 роки

У 2027−2028 роках економічне зростання пришвидшиться до близько 3% завдяки збільшенню інвестицій у розбудову виробничих потужностей, зокрема ОПК, поступовій стабілізації енергетичного сектору, а також подальшому нарощуванню врожаїв і збереженню стійкого споживчого попиту.
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Раніше писали, що у червні зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) становило 0,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У другому кварталі зростання реального ВВП оцінюється на рівні 0,6%.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
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