НБУ покращив прогноз зростання ВВП України (прогноз на 2027−2028 роки) Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

НБУ покращив прогноз зростання ВВП України (прогноз на 2027−2028 роки)

Національний банк покращив прогноз зростання ВВП з 1,3% до 1,8% у 2026 році.

Про це йдеться в даних НБУ.

Причини зростання

У II кварталі зростання економіки відновилося завдяки поліпшенню стану енергосистеми та нарощуванню бюджетних видатків на тлі зниження невизначеності щодо зовнішньої допомоги.

За оцінками НБУ, реальний ВВП у ІІ кварталі зріс на 0,8% р/р.

Суттєвішому зростанню економіки перешкоджають наслідки інтенсифікації атак росії на логістичну інфраструктуру, зокрема блокування портів, енергетику та об’єкти бізнесу.

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Водночас пом’якшення фіскальної політики та масштабний економічний імпульс завдяки спрямуванню частини зовнішнього фінансування на локалізацію виробництва озброєння, а також більші, ніж торік, урожаї сприятимуть пожвавленню економічної активності у другому півріччі. У результаті НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП на 2026 рік до 1,8%.

Прогнози на 2027−2028 роки

У 2027−2028 роках економічне зростання пришвидшиться до близько 3% завдяки збільшенню інвестицій у розбудову виробничих потужностей, зокрема ОПК, поступовій стабілізації енергетичного сектору, а також подальшому нарощуванню врожаїв і збереженню стійкого споживчого попиту.

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У другому кварталі зростання реального ВВП оцінюється на рівні 0,6%. Раніше писали , що у червні зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) становило 0,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.У другому кварталі зростання реального ВВП оцінюється на рівні 0,6%.

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