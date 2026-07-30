ПДВ на міжнародні посилки: Кабмін повторно направив законопроєкт до Ради Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року

Кабінет Міністрів схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який змінює правила оподаткування імпортних товарів, придбаних через іноземні маркетплейси.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Наразі імпортні товари вартістю до 150 євро, що надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються податком на додану вартість (ПДВ).

Що пропонує законопроєкт

Уряд пропонує скасувати цю пільгу та привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу.

Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше, не оподатковуватимуться.

«Ми повинні створити рівні умови для всіх учасників ринку. Це питання підтримки українських виробників і чесної конкуренції. Очікуємо, що це рішення забезпечить понад 10 млрд грн додаткових надходжень до бюджету щороку. Це ресурс для фінансування оборони, стійкості держави та розвитку української економіки», — зазначив глава уряду.

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Коли можуть запрацювати нові правила

У разі ухвалення законопроєкту Верховною Радою нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року. Бізнес, маркетплейси та оператори доставки матимуть час підготуватися до змін.

Прем’єр-міністр також доручив Міністерству фінансів і всім відповідальним органам опрацювати законопроєкт разом із парламентарями на рівні комітетів, а також із представниками всіх фракцій і депутатських груп. Крім того, він наголосив на необхідності детально роз’яснити громадськості положення законопроєкту та причини його ухвалення.

Що відомо про податок на міжнародні посилки

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Верховна Рада не підтримала зміни до Митного кодексу щодо оподаткування міжнародних посилок. Йдеться про правки до законопроєкту № 12360, які передбачали скасування пільгового порогу для посилок вартістю до 150 євро.

Документ пропонував запровадити оподаткування всіх міжнародних посилок незалежно від їхньої вартості. Наразі відправлення вартістю до 150 євро звільнені від сплати ПДВ та мита. У погодженому з МВФ варіанті законопроєкту пропонувалося:

залишити пільговий режим лише для некомерційних посилок до 45 євро;

не стягувати ПДВ та мито з таких відправлення;

для посилок до 150 євро запровадити ПДВ у розмірі 20%;

для посилок дорожчих за 150 євро застосовувати ПДВ та 10% мита на суму перевищення ліміту.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв , що законопроєкт про оподаткування посилок є необхідною умовою для отримання фінансування від МВФ та Європейського Союзу, і його необхідно ухвалити. «Є зовнішній тиск з цього питання, є зовнішній запит. У нас немає можливості зняти це питання або якимось чином передомовитися», — зазначав Марченко.

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