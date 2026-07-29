Україна має виконати 25 реформ для отримання понад 10 млрд євро від ЄС
Україна має виконати 25 реформ і кроків, щоб отримати понад 10 млрд євро на підтримку державного бюджету в межах кредитної програми ЄС на 90 млрд євро та механізму Ukraine Facility.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на власні джерела.
Які реформи необхідно виконати
Йдеться про оновлений «Український план» у межах механізму Ukraine Facility. Минулого тижня документ схвалили посли країн ЄС, а його остаточне затвердження Радою ЄС очікується за письмовою процедурою 30 липня.
Згідно з планом, після виконання семи реформ Україна зможе отримати транш у розмірі 2,86 млрд євро. Серед необхідних кроків:
- набуття чинності законодавства, яке забезпечує прозорий і чесний відбір прокурорів керівного рівня;
- ухвалення законодавства про спрощені процедури неплатоспроможності для малого та середнього бізнесу;
- удосконалення державного електронного реєстру фермерських господарств.
На що розраховує Україна у 2026 році
У 2026 році Україна може отримати ще 7,5 млрд євро за умови виконання 18 реформ і кроків.
Вони включають в себе призначення незалежних наглядових рад державних підприємств, впровадження оновленої IT-системи для виконання судових рішень, значні інвестиції в освіту та охорону здоровʼя, забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю, членів сімей загиблих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб на суму щонайменше 200 млн євро тощо.
Крім того, «Український план» у межах механізму Ukraine Facility містить ще 34 реформи та кроки. Їх виконання дасть змогу Україні отримати додатково 5 млрд євро у 2026 році.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України в межах програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом після першого перегляду містить сім нових структурних маяків. Із них шість стосуються фіскальної сфери. Найближчим зобов’язанням України за програмою є ухвалення до кінця липня законодавства щодо:
- запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи;
- скасування звільнення від оподаткування імпорту товарів невеликої вартості, що надходять поштовими відправленнями.
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