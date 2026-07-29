Україна має виконати 25 реформ для отримання понад 10 млрд євро від ЄС Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

У 2026 році Україна може отримати ще 7,5 млрд євро за умови виконання 18 реформ і кроків.

Україна має виконати 25 реформ і кроків, щоб отримати понад 10 млрд євро на підтримку державного бюджету в межах кредитної програми ЄС на 90 млрд євро та механізму Ukraine Facility.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на власні джерела.

Які реформи необхідно виконати

Йдеться про оновлений «Український план» у межах механізму Ukraine Facility. Минулого тижня документ схвалили посли країн ЄС, а його остаточне затвердження Радою ЄС очікується за письмовою процедурою 30 липня.

Згідно з планом, після виконання семи реформ Україна зможе отримати транш у розмірі 2,86 млрд євро. Серед необхідних кроків:

набуття чинності законодавства, яке забезпечує прозорий і чесний відбір прокурорів керівного рівня;

ухвалення законодавства про спрощені процедури неплатоспроможності для малого та середнього бізнесу;

удосконалення державного електронного реєстру фермерських господарств.

На що розраховує Україна у 2026 році

У 2026 році Україна може отримати ще 7,5 млрд євро за умови виконання 18 реформ і кроків.

Вони включають в себе призначення незалежних наглядових рад державних підприємств, впровадження оновленої IT-системи для виконання судових рішень, значні інвестиції в освіту та охорону здоровʼя, забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю, членів сімей загиблих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб на суму щонайменше 200 млн євро тощо.

Крім того, «Український план» у межах механізму Ukraine Facility містить ще 34 реформи та кроки. Їх виконання дасть змогу Україні отримати додатково 5 млрд євро у 2026 році.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України в межах програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом після першого перегляду містить сім нових структурних маяків. Із них шість стосуються фіскальної сфери. Найближчим зобов’язанням України за програмою є ухвалення до кінця липня законодавства щодо:

запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи;

скасування звільнення від оподаткування імпорту товарів невеликої вартості, що надходять поштовими відправленнями.

Європейська правда За матеріалами:

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