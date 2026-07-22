МВФ визначив сім нових структурних маяків для України Сьогодні 12:20 — Казна та Політика

МВФ оновив програму EFF

Оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України в межах програми розширеного фінансування (EFF) з Міжнародним валютним фондом (МВФ) після першого перегляду містить сім нових структурних маяків. Із них шість стосуються фіскальної сфери.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на документ Фонду.

Податкові зміни мають ухвалити до кінця липня

Найближчим зобов’язанням України за програмою є ухвалення до кінця липня законодавства щодо:

запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи;

скасування звільнення від оподаткування імпорту товарів невеликої вартості, що надходять поштовими відправленнями.

Закон про оподаткування доходів із цифрових платформ (№ 4903-IX, законопроєкт № 15111-д) Верховна Рада ухвалила 9 червня, однак документ досі не підписав президент.

Водночас законопроєкт про запровадження оподаткування імпортних посилок вартістю до 150 євро уряд ще не подав до парламенту, який пішов на перерву до середини серпня.

До кінця серпня Україна має підготувати зміни до Податкового кодексу

Оновлена програма також передбачає виконання до кінця серпня ще двох нових структурних маяків, пов’язаних із внесенням змін до Податкового кодексу.

Перші правки — щодо реформування правил трансфертного ціноутворення відповідно до стандартів ОЕСР, обов’язкового дотримання принципу незалежних сторін всіма підприємствами та обмеження нарахування відсотків відповідно до Директив ЄС про боротьбу з ухиленням від сплати податків (ATAD). Це видозмінений маяк з початкового варіанту програми, в якому Україна брала зобов’язання подати подібний законопроєкт до парламенту до кінця червня.

Другий пакет змін передбачає підвищення порогу для проведення позапланових перевірок за заявками на бюджетне відшкодування ПДВ та за від’ємним значенням ПДВ зі 100 тис. грн до 1 млн грн.

До кінця року заплановані нові реформи

До кінця жовтня треба буде прийняти законодавство для забезпечення незалежності регулятора ринку енергетики та комунальних послуг НКРЕКП та вдосконалення процедур висування кандидатів до нього, а до кінця грудня — прийняти нові ключові показники ефективності (KPI) для Державної податкової служби.

До кінця грудня також необхідно подати правила щодо ухилення від сплати податків, щоб запобігти зловживанню спрощеним податковим режимом, а до кінця квітня наступного року — запровадити скасування звільнення від ПДВ для підприємців-спрощенців та підвищити поріг реєстрації платника ПДВ з 1 січня 2028 року.

Початкова програма передбачала прийняття закону з цими нормами до кінця березня цього року, але українська сторона змогла переконати Фонд у неможливості його проходження через Раду за поточної ситуації та необхідності відтермінування цих зобов’язань.

Частину структурних маяків перенесли

Окрім того терміни виконання двох маяків з початкового варіанту програми були відкладені на кілька місяців. Якщо раніше передбачалося, що НАЗК прийме нові нормативні акти, що встановлюють систему перевірки декларацій про активи на основі ризиків, надаючи пріоритет високопосадовцям у визначених сферах підвищеного ризику, до кінця червня, то тепер — до кінця вересня цього року.

Окрім того під час першого перегляду програми було погоджено, що технічний аналіз, що кількісно оцінює витрати на поточні пільги у сферах електроенергії, газу та опалення (квазі-фіскальні витрати, QFA), розподіл існуючих субсидій, а також сценарії фіскально стійких реформ для досягнення поступового відшкодування витрат при забезпеченні належного захисту вразливих споживачів, має бути зроблений до кінця липня, тоді як тепер новий термін — кінець жовтня. При цьому МВФ надасть Міненерго технічну допомогу у підготовці такого звіту.

Довідка Finance.ua

Рада виконавчих директорів МВФ в ніч на вівторок схвалила перший перегляд 4-річної Програми EFF для України, що дозволяє негайно виплатити близько $690 млн другого траншу, але звернула увагу на невиконання кількох критеріїв ефективності та застерегла від відступу від реформ;

з урахуванням першого траншу загальні виплати за програмою загальною вартістю $8,1 млрд, яка була затверджена наприкінці лютого цього року, складуть близько $2,2 млрд.

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