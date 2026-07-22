Меморандум з МВФ: військовий збір після війни замінять новим податком на відбудову Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

Податок на відбудову може замінити військовий збір

Після завершення війни уряд України розглядає можливість запровадження податку на відбудову замість чинного військового збору. Такий варіант передбачений в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (EFF) з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Податок на відбудову може замінити військовий збір

У документі зазначається, що відбудова України після війни потребуватиме значних фінансових ресурсів. Тому уряд шукає механізми для збереження бюджетних доходів після завершення дії військового збору у розмірі 5%, який відповідно до законодавства стягуватиметься ще три роки після скасування воєнного стану.

«Одним із варіантів, який ми розглядаємо, є запровадження податку на відбудову (reconstruction tax) замість військового податку, який ми включимо до законодавства, що регулює перехідний період після скасування воєнного стану», — йдеться в документі української сторони.

МВФ підтримав наміри уряду

Зі свого боку МВФ привітав подібні плани. Фонд зазначив, що у довгостроковій перспективі український уряд, як і раніше, прагне досягти первинного бюджетного профіциту в діапазоні 0,2−0,4% ВВП, щоб сприяти відновленню фіскальної та боргової стійкості.

«Реалізація цього фіскального шляху вимагатиме від влади продовження впровадження заходів мобілізації внутрішніх доходів для забезпечення стабільних податкових надходжень у середньостроковій перспективі. Зокрема, владі, ймовірно, доведеться проактивно розглянути пункт про припинення дії 5% ставки військового податку, який, згідно із законодавством, прийнятим у квітні, має втратити чинність через три роки після закінчення воєнного стану», — зазначив МВФ.

Видатки переглядатимуть після завершення війни

У МВФ також зазначили, що після завершення війни структура державних видатків має змінюватися відповідно до скорочення оборонних витрат і збільшення фінансування відбудови, реконструкції та інших пріоритетних напрямів.

«Що стосується видатків, то вони повинні будуть змінюватися відповідно до нормалізації витрат на оборону та виміряних асигнувань на відновлення, реконструкцію та інші пріоритети. Це допоможе забезпечити узгодженість планів витрат з відновленням фіскальної та боргової стійкості, а також доступність фінансування на відповідних умовах», — вважає Фонд.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF). Успішне завершення перегляду відкриває Україні доступ до другого траншу за програмою обсягом близько 690 млн доларів США.

Оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України в межах програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом після першого перегляду містить сім нових структурних маяків. Із них шість стосуються фіскальної сфери.

Також ми розповідали , що Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже з 2027 року.

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