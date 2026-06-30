Військовий збір зараховуватимуть по-новому: що зміниться з 1 липня Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Платникам рекомендують перед здійсненням платежів перевіряти реквізити рахунків в Електронному кабінеті та на вебпорталі ДПС

Із 1 липня 2026 року набирають чинності зміни щодо зарахування надходжень військового збору. Відтепер сплачені кошти надходитимуть до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуватимуться на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомила Державна податкова служба.

Нові рахунки

У зв’язку зі зміною порядку зарахування надходжень Державна казначейська служба України відкриває нові бюджетні рахунки для сплати військового збору за кодами класифікації доходів бюджету:

11011000;

11011001;

11011600;

11011700;

11011800.

Платникам рекомендують перед здійсненням платежів перевіряти реквізити рахунків в Електронному кабінеті та на вебпорталі ДПС, щоб уникнути помилкового зарахування коштів.

Що передбачає закон

Зміни передбачені Законом України від 10 червня 2026 року № 4908-ІХ «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2026 рік“ щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони».

Документ передбачає зарахування надходжень військового збору до спеціального фонду Державного бюджету України з подальшим спрямуванням цих коштів на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії підвищеного військового збору на рівні 5% ще на три роки після офіційного завершення воєнного стану в Україні. Очікується, що продовження дії збору на чинному рівні забезпечить близько 140 млрд грн надходжень до бюджету щороку.

Закон передбачає, що чинні ставки військового збору зберігатимуться протягом трьох років після року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Протягом цього періоду застосовуватимуться такі ставки:

для фізичних осіб — 5% ;

; для військовослужбовців і працівників сектору безпеки та оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором);

(крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором); для фізичних осіб — підприємців 1-ї, 2-ї та 4-ї груп єдиного податку — 10% від розміру мінімальної заробітної плати , встановленої на 1 січня звітного року;

, встановленої на 1 січня звітного року; для платників єдиного податку 3-ї групи (фізичних осіб — підприємців і юридичних осіб, крім е-резидентів) — 1% від доходу.

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