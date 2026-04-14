Місце для вашої реклами

Зеленський підписав закон про продовження військового збору

Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії підвищеного військового збору на рівні 5% ще на три роки після офіційного завершення воєнного стану в Україні.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Надходження від військового збору зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуватимуться на фінансування потреб Збройних Сил України. Очікується, що продовження дії збору на чинному рівні забезпечить близько 140 млрд грн надходжень до бюджету щороку.

Ставки військового збору

Закон передбачає, що чинні ставки військового збору зберігатимуться протягом трьох років після року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан.
Протягом цього періоду застосовуватимуться такі ставки:
  • для фізичних осіб — 5%;
  • для військовослужбовців і працівників сектору безпеки та оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором);
  • для фізичних осіб — підприємців 1-ї, 2-ї та 4-ї груп єдиного податку — 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року;
  • для платників єдиного податку 3-ї групи (фізичних осіб — підприємців і юридичних осіб, крім е-резидентів) — 1% від доходу.
Ставки військового збору, Інфографіка: Міністерство фінансів
Ухвалення цього закону є виконанням однієї з ключових структурних вимог Міжнародного валютного фонду.
Продовження дії військового збору визначене як необхідна умова для подальшої співпраці з МВФ і отримання макрофінансової допомоги. Міжнародні партнери наполягають на посиленні внутрішніх джерел фінансування для покриття дефіциту державного бюджету.
Нагадаємо, відповідний законопроєкт Верховна Рада України ухвалила в цілому 7 квітня.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
