Рада продовжила військовий збір на три роки після війни
Верховна Рада України 7 квітня ухвалила в цілому законопроєкт № 15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
«Продовження сплати військового збору — це відповідальне і необхідне рішення, яке дозволяє забезпечити передбачуване та стабільне фінансування сфери оборони як під час воєнного стану, так і після його завершення. Кошти військового збору матимуть цільове спрямування через спеціальний фонд державного бюджету, що гарантуватиме їх ефективне та прозоре використання», — сказано в повідомленні.
Ухвалення закону є важливим кроком для виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Що передбачає закон
Закон передбачає продовження сплати військового збору у чинних на сьогодні розмірах протягом трьох років, наступних за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан.
Ставки військового збору
Законом передбачено, що протягом трьох років, наступних за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан, діятимуть поточні ставки військового збору:
- для фізичних осіб — 5% (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором);
- для фізичних осіб — підприємців 1-ї, 2-ї та 4-ї груп єдиного податку — 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року;
- для платників єдиного податку 3-ї групи (фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, крім е-резидентів) — 1% від доходу.
Куди спрямують кошти
Військовий збір зараховуватиметься до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуватиметься на забезпечення потреб Збройних Сил України.
За розрахунками Мінфіну, продовження справляння військового збору у чинних на сьогодні розмірах дозволить залучати до держбюджету близько 140 млрд гривень у рік.
